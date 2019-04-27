ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در تولید کشور در شرایط اقتصادی کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز شنبه در آئین راه اندازی مجدد یک واحد صنعتی در خمین، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که در تحریم و تنگناهای اقتصادی قرار داریم، بیش از گذشته نیاز است که بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت در کنار دولت قرار گیرد.

استانداری مرکزی افزود: در صورت تحقق این مهم، قطعاً بخش مهمی از مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد و می‌توانیم در حوزه تولید داخلی به شرایط مطلوب دست یابیم.

آقازاده بیان کرد: گرچه در برخی مواد واگذاری‌های صنایع به بخش خصوصی موفق نبوده؛ اما بخش خصوصی می‌تواند با عملکرد مطلوب، نقش مهمی در راه اندازی صنایع نیمه فعال و ایجاد تحرک برای تولید در این واحدها ایفا کند.

استاندار مرکزی خاطر نشان ساخت: طرح اعطای تسهیلات رونق تولید به صنایع در سال جاری نیز تداوم دارد و این تسهیلات می‌تواند در اختیار صاحبان صنایع برای نوسازی تجهیزات تولید به منظور افزایش تولید و بهره وری تولید قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته بخش مهمی از صنایع بزرگ استان مرکزی که دچار مشکلاتی بودند به روند قبلی در تولید خود بازگشتند و هم اکنون نیز فعال هستند و راه اندازی مجدد یکی از واحدهای صنعتی خمین که امروز شاهد آن هستیم، گواهی بر این است که در شرایط تحریم و فشار هم می‌توان امور را به خوبی ساماندهی و مشکلات را برطرف کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: با راه اندازی این واحد تولیدی برای ۱۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و تلاش داریم این روند تحرک بخشی به واحدهای صنعتی راکد در استان مرکزی تداوم داشته باشد.