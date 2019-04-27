عنوان قهرمانی برای حسین نوری/ نخستین طلای شاگردان بنا ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که از صبح امروز شنبه با مصاف پنج وزن نخست در شهر شیان چین آغاز شده است، حسین نوری موفق به کسب عنوان قهرمانی وزن ۸۷ کیلوگرم شد.

نوری در دیدار رده بندی به مصاف سونیل از هند رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف گذشت و به مدال طلا رسید.

حسین نوری در دیدار نخست فی پنگ دارنده مدال برنز آسیا از چین را با نتیجه ۳ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم ماتسو سومی دارنده مدال نقره آسیا از ژاپن را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. نوری در این مرحله با نتیجه ۳ بر یک از سد رستم آساکولوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان گذشت و راهی دیدار فینال شد.

پیش از این سامان عبدولی و محمدعلی گرایی در اوزان ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال برنز برای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان شدند.