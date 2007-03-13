بانوان ایرانی با پوشش اسلامی در رقابت های برون مرزی شرکت می کنند

بابک فقیر دبیرفدراسیون اسکواش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: تقویم سال آینده فدراسیون با رویکرد به توسعه اماکن ورزشی، توسعه آموزش، توسعه ورزش بانوان و حضور در رقابت های برون مرزی تدوین شده و در مجمع ابتدای سال 86 مطرح و تصویب می شود.

وی ادامه داد: در این تقویم برگزاری اولین دوره رقابت های بین المللی در رده سنی جوانان زیر 19 سال در تهران مهم ترین برنامه میزبانی ایران است . در کنار آن قصد داریم اولین دوره رقابت های بین المللی بانوان را در سال آینده در کشورمان به اجرا دربیاوریم .

وی با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل ما در سال جاری کمبود منابع مالی بوده ، اظهار داشت: متاسفانه فدراسیون در بخشی از سال جاری به دلیل ضعف مالی، مشکلات زیادی داشت اما از اواسط سال این معضلات کمرنگ شد به طوری که توانستیم بیش از 90 درصد از برنامه های خود را طبق تقویم اجرایی فدراسیون برگزار کنیم.

فقیر با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های آینده فدراسیون گسترش ورزش بانوان در کشور است، گفت: با پیگیری مسئولان فدراسیون اولین مجوز برای حضور بانوان ایرانی با حجاب اسلامی در رقابت های آسیایی دریافت شده که به همین منظور برنامه ریزی های سال آینده دربخش برون مرزی بانوان تقویت شده است. در حال زمینه چینی برای شرکت دادن بانوان درمسابقات آسیایی 2010 هستیم.