بررسی کارنامه ۴۰ساله جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بین‌المللی مسائل سیاسی ایران کارنامه چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها از سوی دانشگاه علامه طباطبایی ۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۳۰. ۸ برگزار می‌شود.

این همایش به ابتکار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و باهدف تحلیل علمی سیاست در ایران و ارائه راهکارها برای کمک به بهبود و رشد سیاسی برگزار می‌شود. برگزاری این همایش با ارائه مقالاتی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی زمینه مناسبی برای انباشت ادبیات نظری و شناخت مسائل کشور را فراهم می‌کند و در راستای کمک به حل آسیب‌ها و مشکلات سیاسی می‌تواند مؤثر واقع شود.

کاربست روش‌های علمی سیاست در جهت حل بحران‌های سیاست عملی در ایران، تعامل و هم‌اندیشی جامعه علوم سیاسی کشور در بررسی وضعیت کارنامه سیاسی چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران، شناسایی چالش‌های سیاسی این دوره چهل‌ساله و به دنبال آن چالش‌های محتمل در آینده ایران، مشخص کردن شرایطی برای استفاده از فرصت‌های سیاسی جهت توسعه سیاسی و نیز تعیین راهکارها و سازوکارهایی در جهت عبور از چالش‌ها و فراهم آوردن فرصت‌های سیاسی در جهت حل مشکلات جامعه را می‌توان از دیگر اهداف این همایش دانست.

۲۵۰ نفر از پژوهشگران داخلی، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف برای شرکت در همایش ثبت‌نام کرده اند که از این تعداد و از بین ۵۰ عضو هیئت‌علمی که مقاله ارسال کرده‌اند ۲۰ نفر سخنرانی خواهند داشت. همچنین باید اشاره داشت که به دلیل گستردگی استقبال از این همایش و تنوع دانشگاه‌های شرکت‌کننده، کمیته علمی همایش تلاش کرده است که سخنرانان همایش متنوع باشند تا هرکدام از اساتید دانشگاه‌های کشور بتوانند دیدگاه خود را نسبت به مسائل سیاسی ایران ارائه دهند. در بین مهمانان خارجی نیز ۱۰ استاد دانشگاه از کشورهای ایتالیا، روسیه، ترکیه، آرژانتین و… سخنرانی خواهند داشت.

این همایش دوشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه جاری از ساعت ۸.۳۰ الی ۱۹.۳۰ در محل تالار اجتماعات شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار خواهد شد.