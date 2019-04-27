«بالامرغاب» افغانستان از وجود طالبان پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه با انتشار بیانیه ای در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور با انجام عملیات گسترده شهرستان بالامرغاب واقع در ولایت بادغیس را از وجود طالبان پاکسازی کردند.

بر اساس این بیانیه، فرماندار و فرمانده پلیس جدید شهرستان مذکور نیز منصوب شدند.

بر این اساس، تاکنون ۵۰ مین جاسازی شده در خانه‌های مسکونی، مغازه‌ها و اماکن مقدس نیز کشف شده است.

گفتنی است شب گذشته نیروهای ویژه افغانستان عملیاتی را برای باز پس گیری شهرستان بالامرغاب آغاز و تمام مناطق شهرستان مذکور را از وجود شبه نظامیان طالبان پاکسازی کردند.