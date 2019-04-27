شرایط آزادی زندانیان مالی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی بعد از ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد گلریزان استان قم با اشاره به مشکلاتی که سیل برای کشور ایجاد کرد، افزود: در صورتی که لایروبی رودخانه‌ها انجام شده بود دیگر شاهد بروز سیل و مشکلات ناشی از آن نبودیم که باید مسئولان از این واقعه تلخ عبرت بگیرند و قبل از وقوع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند تا جامعه دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زندانی شدن افراد، افزود: لازم است قبل از هر واقعه‌ای با انجام اقدامات پیشگیرانه و برنامه ریزی مناسب جلوی خطای افراد و زندانی شدنشان گرفته شود.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه زندان رفتن افراد برای دولت نیز هزینه بسیاری را دارد، افزود: بهتر است با برنامه‌ریزی مناسب از زندانی شدن افراد در جامعه جلوگیری شود تا علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات بسیار، نیازمند صرف هزینه بالا نیز نباشد.

وی بیان کرد: لازم است در زندان به زندانیان آموزش‌های دینی و قرآن ارائه شود زیرا تأثیر بسیاری را در اصلاح آنها خواهد داشت.

آیت‌الله علوی گرگانی ادامه داد: همچنین پس از آزادی از زندان باید برای فرد زندانی شرایطی را فراهم کرد که دیگر به اقدام خطا و زندانی شدن مجدد وی نیانجامد.

وی بیان کرد: مشارکت در آزادی زندانیان مالی و غیرعمد امری ضروری است و در این زمینه لازم است شرایط لازم برای آزادی زندانیان به خیرین اطلاع رسانی شود تا به آزادی این زندانیان بپردازند.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: انسان باید اموال خود را در اختیار محرومین قرار دهد و در جهت خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان تلاش کند.

وی عنوان کرد: زندان تبعات بسیاری را برای فرد زندانی دارد از جمله اینکه موجب بروز مشکلات بسیاری در خانواده فرد زندانی می‌شود بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای آزادی زندانیان مالی از زندان فراهم شود.