به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی وضعیت کمی، کیفی و معنایی کتابهای کودک و نوجوان در حوزه ایثار و شهادت امروز با حضور رحیم نریمانی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، مصطفی رحمان دوست نویسنده کتاب کودک و نوجوان، سید علی کاشفی خوانساری نویسنده کودک و نوجوان و فرزانه آقاپور نویسنده کودک و نوجوان در سالن سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب برگزار شد.
نریمانی در این نشست با اشاره به فعالیت ۳۸ ساله بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه نشر گفت: در بسیاری از کشورها یکی از شیوههای توسعه تولید در تیراژ بالاست، اما این کار در ایران کیفیت را افزایش نمیدهد و این موضوع باید تحت آسیبشناسی قرار بگیرد. کتاب نیز شامل همین شرایط در کشورمان میشود و شاید یکی از دلایل این اتفاق دولتی بودن و سفارشی عمل کردن باشد که جلوی رشد بخش خصوصی را میگیرد.
وی بر لزوم تربیت نسلهای جدید نویسندگان مختلف تأکید کرد و عنوان کرد: تجربیات نسلهای قبل باید بهخوبی به نویسندگان نوقلم منتقل شود تا این نویسندگان بتوانند بر مبنای این تجربیات مسیر خود را مشخص کنند و آن را ادامه دهند. در همین راستا بانک اطلاعات نویسندگان حوزه ایثار و شهادت در حال راهاندازی است تا این فرایند تسهیل شود.
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اهمیت نمادسازی در ادبیات ایثار و شهادت برای کودکان و نوجوانان اظهار داشت: ما در نمادسازی دچار مشکل هستیم و شبکههای اجتماعی و رسانههای تلویزیونی ماهوارهای نمادهایی را برای قشر کودک و نوجوان ایجاد میکنند که کار کتاب بهعنوان یک رسانه برای اصلاح این نمادها و ساخت رسانه جدید را بسیار سخت کرده است.
مصطفی رحمان دوست نیز در این نشست افزود: از نظر کَمی آثار بسیار زیادی در حوزه کتابهای ایثار و شهادت منتشر شده است اما باید ببینیم وضعیت کیفی و تأثیرگذاری این تولیدات بهخصوص در بین کودکان و نوجوانان چگونه است. متأسفانه بسیاری از این آثار بهصورت سفارشی نوشته شدهاند و قطعاً چنین آثاری تأثیرگذار نیستند.
این نویسنده کتاب کودک و نوجوان ادامه داد: حوزه معنایی این کتابها دارای دو بخش است، بخشی که مدیران را راضی میکند و بخشی که بر دلها تأثیر میگذارد که این نوع آثار نیز کمتر تولید شدهاند. اتفاقی که در این حوزه کمتر پیش آمده است، سفارش خود نویسنده به خودش بوده است مثلاً آثار محمدرضا بایرامی توسط کسی به او سفارش داده نشده است و مشاهده میکنیم که آثار او تأثیرگذار هستند.
سید علی کاشفی خوانساری نیز در این جلسه گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که به دلایل مختلف جغرافیایی و سیاسی در معرض خطر قرار داریم بنابراین زنده نگاه داشتن حس رشادت و حماسه میتواند یکی از کاربردهای آثار نوشتاری حوزه ایثار و شهادت باشد تا حقطلبی و مقاومت در برابر زورگویان و متجاوزان را به فرزندان کشورمان بیاموزد.
همچنین فرزانه آقاپور به سختیهای نگارش کتاب با موضوع ایثار و شهادت برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و بیان کرد: نوشتن برای کودکان از موضوعاتی چون جنگ و شهادت بسیار سخت است زیرا تشریح مرگ و شهادت برای کودکان دشواریهای خاصی دارد. در این مسیر باید توجه کرد که ادبیات جنگ نباید به دنبال ترویج جنگ باشد بلکه هدف آن صلح است. همچنین نباید شهدا را تبدیل به اسطوره و الگوهایی دستنیافتنی کرد.
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