به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاهه ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده بین دو نهاد بهزیستی و دادگستری که اخیراً صورت گرفته مشخص شده نگرش بانوان در ۴ منطقه قم در مورد طلاق مثبت بوده و باید برای این مهم مطالعات و پژوهشهای دقیقی انجام شود.
وی با اشاره به اجرای برنامههایی برای کاهش طلاق و سازش بین زوجین، افزود: «طرح مصلحین» با بهرهگیری از ۳۰۰ روحانی در استان قم اجرا شد و از طرحهای موفقی بود که در آن یک روحانی موفق شده ۲۵ درصد از زوجهایی که درخواست طلاق داشتند را به سازش منجر و از طلاق آنها پیشگیری کند.
کاهه با بیان اینکه علت ۵۹ درصد طلاقها در قم عدم موفقیت در ارتباط بین زوجین است، گفت: طبق این مطالعات بیشترین ازدواجهای قم از نوع سنتی عنوان شده و فضای مجازی و آسیبهای ناشی از آن تا ۵ درصد بر زمینه طلاق در استان قم نقش داشته است.
خانواده ایرانی اسلامی بهترین الگو برای خانوادهها
در ادامه این جلسه یکی از اعضای هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به تحقیق و پژوهشی که در زمینه دلایل افزایش طلاق صورت گرفته است، گفت: در استان قم برای تحقیق ۵ الگویی از خانوادههای سنتی، حال گذار و خانواده مدرن و یا تجددگرا مورد بررسی قرار گرفته است و نحوه سبک زندگی آنها بررسی قرار گرفت.
علی صفا افزود: خانواده ایرانی اسلامی بهترین الگو برای خانوادهها است و به این خانواده برای همه ابعاد زندگی توجه شده و این الگو باید در بین خانوادههای امروزی و جامعه ترویج شود.
به گفته این محقق، طبق مطالعات انجام شده در استان قم، اخلاق نامناسب برای معاشرت، مشکلات روابط زناشویی و عدم آگاهی از مسائل مرتبط به زندگی مشترک و نیازهای عاطفی زوجین و همچنین وجود روابط نامشروع خارج از خانواده و ناباروری، فقر و بیکاری و داشتن ازدواج اجباری مهمترین دلایل طلاق بررسی شده است.
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