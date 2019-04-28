زمان قطعی پرداخت طلب برانکو ایوانکوویچ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ هنوز نتوانسته است طلب ۸۰۰ هزار یورویی خود را از باشگاه پرسپولیس بابت باقیمانده قرارداد فصل گذشته و همچنین این فصل خود را دریافت کند.

باشگاه پرسپولیس تصمیم داشت این پول را تا ابتدای فروردین پرداخت کند اما برخی اختلافات با اسپانسر اصلی باشگاه سبب شد تا طلب سرمربی پرسپولیس تاکنون پرداخت نشود.

بدهی پرسپولیس به برانکو باعث شد تا سرمربی این تیم از طریق وکیل خود نامه‌ای را به باشگاه پرسپولیس زده و درخواست تعیین تکلیف درباره قراردادش کند.

موضوعی که ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را به تکاپو انداخت تا بتواند بدهی سنگین به سرمربی تیم را پرداخت کند.

مدیر عامل پرسپولیس قصد داشت این بدهی را از طریق پولی که از حامی مالی اصلی سرخپوشان دریافت می‌کند به برانکو بدهد اما اختلافات به وجود آمده میان اسپانسر و مسئولان باشگاه پرسپولیس باعث تأخیر در پرداخت شد تا ایرج عرب سراغ نامه نگاری با فیفا برود.

وی قصد داشت مبلغ در نظر گرفته شده از سوی فیفا برای باشگاه پرسپولیس بابت حضور بازیکنان این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را به برانکو بدهد اما این روش نیز غیر قابل اجرایی بود تا فشار عدم پرداخت مطالبات برانکو بیش از پیش روی دوش مدیریت باشگاه احساس شود.

از این رو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس جلسات متوالی برگزار کرد تا بتواند اسپانسر را متقاعد به پرداخت بدهی اش کند. نشست‌هایی که بالاخره جواب داده است تا باشگاه پرسپولیس در آستانه پرداخت بدهی به برانکو ایوانکوویچ قرار بگیرد.

قرار است این پول بلافاصله پس از بازی چهارشنبه هفته جاری پرسپولیس با تراکتورسازی تبریز به حساب برانکو ایوانکوویچ واریز شده تا شرایط برای ادامه همکاری وی با سرخپوشان پایتخت نیز فراهم شود.