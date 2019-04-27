بررسی طرح ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران در صحن شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصدو سی و هفتمین جلسه شورا فردا یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه با نطق پیش از دستور محمد جواد جواد حق شناس آغاز خواهد شد.

در ادامه این جلسه درخواست تمدید و تنفیذ مفاد مصوبه «اصلاحیه و تمدید مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب شهر تهران» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی طرح «ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران» از جمله موضوعاتی است که در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد و بررسی خواهد شد.

انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت مصوبه «الزام شهرداری به تغییر الگوی مصرف کیسه‌ها، ظروف و محصولات یکبار مصرف …» و نیز انتخاب سه نفر از خبرگان و کارشناسان مسائل سالمندی موضع ذیل بند پنجم ماده دوم مصوبه «شهر دوستدار سالمند» در این جلسه صورت خواهد گرفت.

همچنین در ادامه جلسه صورت جلسه بیست و ششم کمیسیون نام گذاری و نیز بررسی پرونده‌های مرتبط به موضوع باغات در دستور کار یکصد و سی و هفتمین جلسه شورا قرار دارد.