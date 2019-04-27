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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۴۸

بررسی طرح ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران در صحن شورا

بررسی طرح ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران در صحن شورا

طرح «ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران» در جلسه فردای شورای شهر تهران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصدو سی و هفتمین جلسه شورا فردا یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه با نطق پیش از دستور محمد جواد جواد حق شناس آغاز خواهد شد.

در ادامه این جلسه درخواست تمدید و تنفیذ مفاد مصوبه «اصلاحیه و تمدید مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب شهر تهران» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی طرح «ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران» از جمله موضوعاتی است که در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد و بررسی خواهد شد.

انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت مصوبه «الزام شهرداری به تغییر الگوی مصرف کیسه‌ها، ظروف و محصولات یکبار مصرف …» و نیز انتخاب سه نفر از خبرگان و کارشناسان مسائل سالمندی موضع ذیل بند پنجم ماده دوم مصوبه «شهر دوستدار سالمند» در این جلسه صورت خواهد گرفت.

همچنین در ادامه جلسه صورت جلسه بیست و ششم کمیسیون نام گذاری و نیز بررسی پرونده‌های مرتبط به موضوع باغات در دستور کار یکصد و سی و هفتمین جلسه شورا قرار دارد.

کد مطلب 4601794

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