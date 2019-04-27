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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۱۹

‌ رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس خبر داد؛

اختصاص ۱۵ هکتار زمین برای نمایشگاه تولید و اصناف در شهرقدس

اختصاص ۱۵ هکتار زمین برای نمایشگاه تولید و اصناف در شهرقدس

قدس- ‌ رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس از اختصاص ۱۵ هکتار زمین برای نمایشگاه تولید و اصناف در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چناقچی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قدس که در سالن اجتماعات فرمانداری قدس برگزار شد با اشاره به اهمیت رونق تولید در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت این عنوان نام گذاری شده است، اظهار داشت: از ابتدای شروع کار در شورای اسلامی دوره پنجم نسبت به تشکیل کمیسیون کمیسیون اصناف، صنایع و جذب مشارکت‌ها اقدام نموده تا بتوانیم در حوزه مدیریت شهری صنعت شهرستان را ساماندهی نمائیم.

وی افزود: در همین راستا شهرداری نسبت به اختصاص ۱۵ هکتار زمین برای احداث محل دائمی نمایشگاه‌های صنعت تولید و اصناف اختصاص داده است تا ساماندهی این صنف بتوانیم بیش از پیش صنعت شهرستان را رونق ببخشیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس با بیان اینکه این شهر یک شهرستان نیمه صنعتی است؛ تصریح کرد: ما در حوزه‌ی تولید و صنعت دارای توانمندی‌های بالقوه ای هستیم که باید تلاش کنیم تا بتوانیم آن را اجرایی و بالفعل نمائیم.

چناقچی خاطر نشان ساخت: در سال جدید در صدد هستیم اگر موانعی هم وجود دارد، با تعامل مشترک مجموعه مدیریت شهری و صنعتگران آن را برطرف و صنعت تولیدات و اصناف شهرستان را مدیریت کنیم، زیرا اعتقادمان بر این است که صنعت و تولید ملی کلید شکوفایی اقتصاد کشور است.

وی در خاتمه عنوان کرد: ضرورت سامان دهی تولید داخلی و شکل گیری و سامان یافتن آن قطعاً تحولات بنیادینی در سطح اقتصاد کلان و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد می‌کند که امیدواریم بتوانیم در سال جاری این چرخه را شتاب ببخشیم.

کد مطلب 4601833

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