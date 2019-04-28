به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر تیم فوتبال منچسترسیتی به نسبت لیورپول شانس بیشتری برای رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس دارد و این نشان می‌دهد پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی آبی‌ها متخصص قهرمانی در لیگ‌های محلی است.

سیتی فصل گذشته در این هفته از بازی‌ها ۱۱ امتیاز بیشتر داشت، اما این بار شرایط برای قهرمانی بهتر است. پیروزی ۲ بر صفر روز چهارشنبه در اولدترافورد باعث شد تا آبی‌ها صدر جدول را از کلوپ و تیمش پس بگیرند و حالا لیورپول برای اینکه شانس قهرمانی داشته باشد و بتواند صدرنشین شود باید منتظر لغزش رقیب باشد. در این صورت شانس دارد تا برای اولین بار بعد از سال ۱۹۹۰ قهرمان جزیره شود.

در حالی که گواردیولا بعد از موفقیت‌ها با بارسلونا در لیگ قهرمانان که خیلی‌ها آن را به خاطر حضور مسی در تیم می‌دانند، نتوانسته با تیمی در لیگ قهرمانان عنوان قهرمانی کسب کند، توانسته در لیگ‌های محلی قهرمانی‌های زیادی به دست آورد. سبک بازی تیم‌های او به شکلی است که معمولاً برای رسیدن به قهرمانی در لیگ‌های کشورها مشکل زیادی ندارند.

پپ در ۴ فصل حضور در بارسا ۳ قهرمانی لالیگا کسب کرد، بعد از آن در ۳ فصل پیاپی حضورش در بوندس لیگا آلمان با بایرن مونیخ قهرمان شد و حالا هم در انگلیس و در لیگ جزیره در راه رسیدن به دومین قهرمانی در سومین فصل حضورش در این لیگ است.

در بارسلونا او رکورد رسیدن به امتیاز ۹۹ را به دست آورد، با بایرن مونیخ به امتیاز ۹۰ رسید و در منچسترسیتی هم توانست ۱۰۰ امتیاز کسب کند.