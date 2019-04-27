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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۰۷

کسب سهمیه المپیک؛

مهدی انصاری در ۵۰ متر پروانه مدال نقره گرفت

مهدی انصاری در ۵۰ متر پروانه مدال نقره گرفت

در روز سوم مسابقات شنا بین المللی مالزی مهدی انصاری در ماده ۵۰ متر پروانه دوم شد و یاوری در ۲۰۰ متر آزاد در جایگاه چهارم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم مسابقات بین المللی شنا مالزی از سری رقابت‌های رسمی فدراسیون جهانی شنا (FINA) برای اولین مرحله کسب ورودی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن و ورودی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ کره جنوبی صبح امروز (شنبه) به میزبانی شهر کوالالامپور پیگیری شد. در روز سوم این مسابقات مهدی انصاری و مهرشاد افقری در ماده ۵۰ متر پروانه و علیرضا یاوری در ماده ۲۰۰ متر آزاد با حریفان خود به رقابت پرداختند. انصاری در ماده ۵۰ متر پروانه با ثبت زمان ۲۵:۰۵ در جایگاه نخست ایستاد و راهی فینال شد. افقری نیز در این ماده با زمان ۲۵:۵۶ به کار خود پایان داد. علیرضا یاوری نیز در ماده ۲۰۰ متر آزاد با زمان ۱:۵۹٫۶۹ چهارم و راهی فینال شد.

در فینال ماده ۵۰ متر پروانه مهدی انصاری با زمان ۲۴٫۹۱ در جایگاه دوم ایستاد. همچنین علیرضا یاوری ۲۰۰ متر آزاد را در زمان ۱:۵۷٫۳۹ شنا کرد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

شناگران ایران در چهارمین روز این مسابقات در ماده‌های ۵۰ متر آزاد و ۵۰ متر قورباغه به آب خواهند زد.

این رقابت‌ها با حضور مهدی انصاری، بنیامین قره حسنلو، علیرضا یاوری و مهرشاد افقری چهار شناگر اعزامی ایران به این مسابقات تا نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ پیگیری خواهد شد.

نتایج روز سوم مسابقات شنا بین المللی مالزی:

شنبه ۹۸/۰۲/۰۷ روز سوم
‌ماده ۵۰ متر پروانه

مهدی انصاری با ثبت زمان ۲۵:۰۵ راهی فینال شد
مهرشاد افقری ثبت زمان ۲۵:۵۶
فینال
مهدی انصاری با ثبت زمان ۲۴٫۹۱ دوم شد

ماده ۲۰۰ متر آزاد
‌علیرضا یاوری با ثبت زمان ۱:۵۹٫۶۹ راهی فینال شد

فینال
علیرضا یاوری با ثبت زمان ۱:۵۷٫۳۹ چهارم شد

برنامه روز چهارم مسابقات شنا بین المللی مالزی:

یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۸ روز چهارم

ماده ۵۰ متر قورباغه

مهدی انصاری

ماده ۵۰ متر آزاد

بنیامین قره‌حسنلو
علیرضا یاوری

کد مطلب 4601851
ساناز سلیمان آبادی

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