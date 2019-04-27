کشف ۹۰ هزار قرص روانگردان توسط مرزبانان دشت آزادگان خوزستان

سردار عبداله نظر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران هنگ مرزی دشت آزادگان با اشرافیت اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان به منظور برنامه‌ریزی برای انتقال محموله مواد مخدر و روانگردان از منطقه مرزی بستان آگاه و بلافاصله با هوشیاری کامل به تشدید پوشش منطقه پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات منطقه موفق شدند، محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و بلافاصله چند اکیپ عملیاتی هنگ مرزی دشت آزادگان و گروهان مرزی بستان برای انسداد معابر وصولی اعزام و با حضور به موقع موجب غافلگیری سوداگران مرگ شده و قایق آنها را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از بالاآمدن سطح هور، آبگرفتگی مناطق مرزی و طغیان آب‌های مرزی به سمت کشور همسایه قصد انتقال این محموله مواد مخدر صنعتی از دایک مرزی دشت آزادگان را داشتند که با هوشیاری مأموران از دستیابی به هدف شومشان باز ماندند.

سردار نظرپور خبر داد: در بازرسی از شناور آنها ۹۰ هزار عدد قرص روانگردان و قریب به هفت کیلوگرم پودر ناس کشف شد.

وی عنوان کرد: محموله کشف شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی و تکمیل مستندات کافی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان بیان کرد: قاچاقچیان و سوداگران مرگ بدانند که مرزبانان خوزستان با هرگونه عمل سودجویانه و خرابکارانه در مرزهای جنوب غربی کشور قاطعانه برخورد و در پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.