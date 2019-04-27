به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز شنبه در نشست با جمعی از شهروندان و فرهنگیان شهرستان در سالن همایش‌های فرمانداری، اظهار کرد: رسالت انقلاب اسلامی ایران زدودن محرومیت از مردم به ویژه مردمان مناطق محروم است.

وی با بیان اینکه در آینده شاهد تغییر و تحولات مثبتی در مناطق محروم شهرستان خواهیم بود، افزود: به عنوان نماینده عالی دولت در چارچوب عدالت و انصاف برنامه ریزی خواهم کرد و تمامی امکانات شهرستان و توانمندی‌هایی که برای جذب اعتبار وجود دارد را در راستای توسعه متوازن و برقراری عدالت به کارخواهیم گرفت تا هرگونه شبهه تبعیض از شهرستان رخت ببند.

سرپرست فرمانداری دزفول با اشاره به برخورداری دزفول از ۹ شهرداری، ۱۱ دهستان و چهار بخش، عنوان کرد: تنوع جغرافیایی و تنوع مسائل و مشکلات موجود در شهرستان یک مدیریت ۲۴ ساعته را طلب می‌کند.

حیدری با تاکید بر اینکه شهرستان دزفول به یک برنامه مدون و دقیق مبتنی بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن نیاز دارد، گفت: شهرستان بدون برنامه، یک شهرستان خنثی خواهد بود و وقت در آن اتلاف می‌شود در حالی که مدیران ما حق اتلاف زمان که یک سرمایه است را ندارند چرا که وقت آنها به صورت کامل متعلق به رفاه و آرامش مردم است.

وی بابیان اینکه مدیر بی برنامه به هیچ مقصودی نمی‌رسد، افزود: مردم شایسته بهترین خدمات و برنامه ریزی ها هستند. هدف ما در شهرستان دزفول برنامه محوری است، بنابراین از این پس بودجه و اعتبارات دزفول باید در سرفصل‌های مشخص و کارآمد هزینه شود و به تمامی مدیران ادارات شهرستان اعلام کرده ام که هیچگونه اعتبار و بودجه‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه برنامه‌های عملیاتی و قابل تحقق در راستای معیشت، اشتغال و رفاه مردم داشته باشند.

سرپرست فرمانداری دزفول ادامه داد: علیرغم تمامی مشکلات و بحران‌های اخیر، اکثریت پروژه‌های تعطیل شهرستان فعال شده اند ضمن اینکه در یک اقدام بسیار کم نظیر و ارزشمند طی مدت اخیر ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بحث آسفالت و ۸۳ میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری‌های شهرستان جذب شده که از این میزان ۴۴ میلیارد تومان ارزش افزوده به شهرداری دزفول تعلق گرفته است.

حیدری با تاکید بر اینکه مردم باید خدمات ناشی از این اعتبارات را به وضوح مشاهده کنند و تمامی شهرداران شهرستان باید از این قاعده تبعیت کنند، افزود: همواره اعلام کرده ام که در شهرستان دزفول مشکل بودجه وجود ندارد بلکه مشکل اصلی عدم وجود برنامه اساسی در ادارات است.

وی همچنین با بیان اینکه عده‌ای در شهرستان با سنگ اندازی های خود سعی دارند وقت ما صرف موارد حاشیه‌ای شود، گفت: با قاطعیت خواهم گفت که اسیر حواشی دست ساخته که مغایر با منافع ملت و اهداف تدوین شده باشد نخواهم شد. آنهایی که تلاش می‌کنند در مسیر اهداف ما آدرس غلط بدهند بصیرت لازم را ندارند در حالی که ما بصیرت را از رهبر معظم انقلاب گرفته ایم که همواره نهیب می‌کند که امور ثانویه جایگزین اصول اصلی نشود.

سرپرست فرمانداری دزفول با بیان اینکه تمامی مدیران باید خود را وقف خدمت به مردم کنند و اسیر حواشی دست ساخته نشوند، تاکید کرد: هیچ گاه امنیت، مصالح و منافع جامعه را قربانی منافع سیاسی و چالش‌های سیاسی عده‌ای خاص نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد مسیرهای انحرافی ما را از اهداف متعالی دور کند.

حیدری تصریح کرد: تمامی هدف ما توسعه متوازن، عادلانه و خدمت بی منت به مردمان شهرستان خواهد بود و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

کمترین خسارات در سیلاب

وی با اشاره به وقوع سیلاب، اظهار کرد: خوشبختانه با توکل به خداوند، مطالعه و بررسی تجربیات سیلاب سال ۹۵ و همچنین با تعامل و همکاری تمامی مسئولان شهرستان در حوزه اجرایی، خدماتی، نظامی، انتظامی، اطلاعات و حضور خودجوش مردم توانستیم از بحران سیلاب با کمترین خسارات و با موفقیت عبور کنیم.

وی با اشاره به حضور رؤسای ۳ قوه در استان و شهرستان و تعهد آنها نسبت به جبران خسارات سیلاب، گفت: جمع بندی خسارات در تمامی حوزه‌های شهرستان به صورت دقیق و کارشناسی در حال انجام است و این جمع بندی پس از نگارش به استان و کشور ارسال خواهد شد تا تمامی خسارات کشاورزان، دامداران و تمامی مردمانی که به هر نحوی دچار خسارت شده اند جبران شود.

حیدری با بیان اینکه خسارات وارده به دزفول نسبت به سایر شهرستان‌های درگیر سیلاب کمتر بوده، گفت: با این وجود، تمام تلاش ما این است که با جدیت و همت مدیران شهرستان خسارات سیلاب به صورت کامل برآورد و تأمین اعتبار شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری، گفت: از همه کسانی که دل در گرو نظام و انقلاب دارند درخواست داریم تا برای دفاع از آرمان‌های انقلاب در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و در مسیر وحدت، همدلی، همگرایی، وحدت ملی و تضمین امنیت ملی گام بردارند.

حیدری با بیان اینکه با هوشیاری و بصیرت اجازه نخواهیم داد تا دشمنان داخلی و خارجی ما را از مسیر اصلی دور کنند، عنوان کرد: به مسئولان، مردم و اصحاب رسانه توصیه می‌کنم تا در این ایام در مسیر وحدت و همگرایی گام بردارند چرا که هر مسیری غیر از این ما را به هدف اصلی نمی‌رساند.