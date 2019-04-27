به گزارش خبرگزاری مهر، امید ذاکری گفت: امسال در ۲ هزار هکتار مالچ پاشی، هزار هکتار نهال کاری و در هزار هکتار مدیریت روان آب‌های سطحی اجرا می‌شود.

ذاکری با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: طرح مالچ پاشی در شهرستان سیریک و جاسک و طرح نهال کاری و مدیریت روان آب‌ها در شهرستان‌های بندرلنگه، خمیر، بندرعباس و میناب اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان خاطرنشان کرد: برای مقابله با افزایش بیایان در روستاهای کانون بحران فرسایش، نهال رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پارسال در بیابان‌های شرق استان ۴۷۰ هکتار مالچ پاشی و ۳۵۰ هکتار نهالکاری شد، خاطرنشان کرد: هرمزگان از لحاظ تعداد کانون بحران با ۲۸ کانون بحران، رتبه سوم کشوری، از لحاظ مساحت اراضی بیابانی هم رتبه نهم و از نظر مساحت کانون بحرانی هم جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.