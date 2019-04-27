به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: مرکز اسناد میراث فرهنگی خراسان در راستای تحقق ماده ۳ از وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر ایجاد مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور نظیر مجموعه گزارشهای علمی، نقشهها و عکسهای بناها و… راه اندازی میشود.
یزدان پناه با بیان اینکه علاقه مندان، دانشجویان و پژوهشگران به منظور فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود میتوانند از منابع این مرکز بهره مند شوند، افزود: این مرکز در محل مجموعه فرهنگی- تاریخی مفخم بجنورد راه اندازی میشود.
وی تصریح کرد: بیش از پنج هزار عنوان کتاب، فصلنامه و مجله تخصصی و پژوهشی در زمینههای باستانشناسی، مرمت، معماری، هنر و… و نیز نسخ مربوط به آرشیو اسناد و مدارک فنی و گزارشهای پژوهشگران از بناهای تاریخی استان در این مرکز نگهداری خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: ۷۰ کار پژوهشی و مطالعاتی توسط مشاوران میراث فرهنگی تا کنون در این حوزه انجام شده است.
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