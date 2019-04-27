به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرجلیلی عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: امسال همزمان با روز معلم نهمین مراسم نکوداشت استاد پیشکسوت در استان یزد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم امسال ۱۱ اردیبهشت ماه در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار می‌شود، افزود: چهره پیشکسوت و شاخصی که امسال از میان اساتید دانشگاهی انتخاب شده، حسین فرمان، استاد تمام فیزیک است.

میرجلیلی همچنین از برگزاری جشن دانش آموختگان این دانشگاه خبر داد و بیان کرد: امسال جشن دانش آموختگی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه برای ۳۰۰ نفر از دانشجویان برگزار می‌شود.

وی همچنین از راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره مهر دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: این مرکز با حضور متخصصان در داخل دانشگاه امام جواد (ع) به مراجعه کنندگان مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های خانواده، تحصیلی، کودک، کودکان استثنایی، همسرداری و … ارائه می‌دهد.

میرجلیلی یادآور شد: این مرکز مشاوره که در نوع خود در استان یزد و حتی در سطح کشور به لحاظ ارائه مشاوره‌های تخصصی بی نظیر است، ۱۱ اردیبهشت ماه در دانشگاه امام جواد (ع) افتتاح و راه اندازی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه امام جواد (ع) تنها بحث آموزش را دنبال نمی‌کند، افزود: ما در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مسئولیت‌هایی داریم که آنها را با جدیت دنبال می‌کنیم.

میرجلیلی تصریح کرد: یکی از کمبودهای جامعه امروز، ناشناخته ماندن الگوها است و تلاش ما این است که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف، الگوهای ورزشی، علمی، هنری و … را به دانشجویان معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه امام جواد (ع) دانشگاه نسل سوم است و مهارت را در کنار آموزش به دانشجویان ارائه می‌دهد و با توجه به اینکه در این دانشگاه بروکراسی اداری مانند دانشگاه‌های دولتی نیست، این فرآیند در امر مهارت آموزی به شکل بهتری طی می‌شود.

معاون دانشگاه امام جواد (ع) خاطرنشان کرد: در استان یزد در زمینه کارگر ساده مشکل چندانی نداریم بلکه نیاز شدید استان برای کارگران و مهندسان متخصص و دارای مهارت است و این نیاز برطرف نمی‌شود مگر اینکه دانشگاه‌های ما به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم حرکت کنند یعنی به جای آموزش محور، مهارت محور باشند.

وی تصریح کرد: در همین راستا تفاهمنامه هایی با مراکز مختلف از جمله اتاق بازرگانی امضا کرده‌ایم و هدف ما از این اقدام، تربیت دانشجویانی است که به راحتی جذب بازار کار شوند.