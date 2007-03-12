انجام تست سلامت از رانندگان وسائل نقلیه سنگین در ایام نوروز / اعمال جریمه سرعت و سبقت غیر مجاز رانندگان سواری

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد رویانیان امروز طی یک نشست خبری در تشریح عملکرد سال جاری پلیس راهور و برنامه های این معاونت ویژه ایام نوروز 86 افزود: اگرچه طی سالهای گذشته در بخش شماره گذاری مشکل داشتیم اما امسال علاوه بر صدور 5/2 میلیون پلاک خودرو که در برنامه 85 این معاونت قرار داشت ، 300 هزار پلاک نیز بیش از قانون مصوب پلاک صادر شد.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: با این اقدام 40 هزار شکایت از عملکرد پلیس راهور کاهش و نارضایتی مردم به مراتب کاهش یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون 4 میلیون و 400 هزار پلاک قدیمی و لیرزی در کشور موجود است ، اظهار کرد: از این تعداد 1 میلیون و 400 هزار پلاک مربوط به خودروهای فرسوده است که نباید به طور مجدد پلاک شوند، بنابراین علاوه بر صدور سالانه یک میلیون پلاک برای خودروهای جدید ، 3 میلیون پلاک نیز باقی می ماند که بنا به پیشنهاد معاونت پلیس راهور ناجا در سال آینده 3 میلیون پلاک قدیمی تعویض و به درب خانه های مردم ارسال شود.

وی در رابطه با دستاوردهای پلیس راهور در بخش صدور گواهینامه عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 میلیون و 700 هزار گواهینامه اعم از جدید الصدور، المثنی و تعویضی صادر شده که نسبت به سال 84 ، 72 درصد رشد داشته است ضمن اینکه فرآیند تولید گواهینامه از میانگین 45 روز به میانگین 3 روز رسیده است.

رئیس پلیس راهور همچنین به طراحی گواهینامه های 4+1 رانندگی در این معاونت اشاره کرد و افزود: به برکت پیگیری مطالبات مردم از سوی خبرنگاران طی سال جاری طراحی این نوع گواهینامه ها انجام شده بطوریکه بعد از یکسال از زمان صدور آن، در صورتی که دارنده آن تخلف مهمی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و ... را نداشته باشد بدون ارایه مدارک و پرداخت وجهی گواهینامه یک ساله فرد برای مدت 4 سال تمدید خواهد شد در صورت تخلف نیز گواهینامه فرد اخذ می شود.

وی اظهار داشت: از یک میلیون و 600 هزار گواهینامه یکساله صادره ، 80 هزار نفر تخلف داشتند که از میان این تعداد 4 هزار نفر شامل ابطال گواهینامه شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور عنوان کرد: مراحل طراحی گواهینامه های هوشمند برای حذف تعدد گواهینامه ها به پایان رسیده و تلاش می کنیم تا پایان سال 86 صدور این گواهینامه ها در کشور آغاز شود.

سردار رویانیان پیرامون فعالیت های این معاونت در بخش اصلاح اجرائیات یادآور شد: خوشبختانه امسال مراکز رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم در راهور توسعه یافته و امکان دسترسی مردم به این مراکز افزایش چشمگیری یافته است. همچنین با راه اندازی نرم افزار جدید هوشمند اجراییات در سراسر کشور بخش قابل توجهی از خطاهای ممکنه در این بخش کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: این نرم افزار 15 خطا را قبول نمی کند و اجازه پانچ جریمه را نیز به هیچ ماموری نمی دهد بنابراین به شدت از خطاهای مامورین راهنمایی و رانندگی در بخش صدور برگه های جریمه جلوگیری می کند اما این خطاها هنوز به صفر نرسیده است چرا که بخشی از ضعف های این نرم افزار در شناسایی خطاها به علت ناخوانا بودن خط مامورانی است که برگه های جریمه را صادر می کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا پیرامون وصول جریمه های رانندگی در کشور گفت: طی سال جاری یازده درصد وصولی ها رشد یافته به طوریکه در سال 84 ، 43 درصد جریمه ها وصول و به خزانه دولت واریز شد اما این میزان در سال جاری به 49 درصد رسیده و در مقایسه با سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: 95 درصد از کسانی که برگه های جریمه برای آنها صادر و به ادارات اجرائیات مراجعه کردند از روند رسیدگی به

پرونده های خود رضایت داشته و تنها 5 درصد نسبت به عملکرد پلیس راهور در این بخش معترض بودند که به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شدند.

سردار رویانیان همچنین از حذف اطلاعات 15 میلیون قبض جریمه دارای شبهه از بانک اطلاعات پلیس راهور ابراز خرسندی کرد و گفت: این اقدام در جهت اصلاحات سیستمی گامی موثر بوده و امیدواریم طی سال آینده با آموزش تخصصی ماموران، اشکالات موجود در بخش پانچ قبوض جریمه برای بهتر شدن روند به روز رسانی نرم افزار بانک اطلاعات کاهش یابد.

وی همچنین به هماهنگی پلیس راهور ناجا با رئیس قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: براساس این هماهنگی در آینده نزدیک رانندگانی که میزان قبوض جریمه های رانندگی آنها بالاتر از 500 هزار تومان است به صورت نوبتی احضار و با حضور قاضی و پلیس تکلیف آنها مشخص می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: متاسفانه قانون اخذ جریمه راهنمایی و رانندگی کشور مربوط به 37 سال پیش است اما در لایحه جدیدی با عنوان "لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی" که از سوی دولت به مجلس ارایه شده و پس از تصویب در شور اول و نیز بررسی 9 ماهه کمیسیون قضائی ، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اجرای آزمایشی این طرح برای یک سال در کشور شدند.

وی در توضیح لایحه اظهار کرد: در صورتی که رانندگانی که بیش از 500 هزار تومان جریمه رانندگی برای آنها صادر شده موظفند ظرف مدت 2 ماه بدهی خود را پرداخت کنند در غیر این صورت پلیس آنها را احضار و به آنها مهلت یک ماهه برای پرداخت قبوض جریمه می دهد در صورت بی توجهی به اخطار پلیس خودروی آنها متوقف خواهد شد.

وی گفت: تصویب این لایحه یکی از مهمترین اقداماتی است که بنده پیگیری آنها خواهم بود و اگر زنده ماندم و شما خبرنگاران موجب تغییر سمت من نشدید آن را اجرا می کنم.

به گفته سردار رویانیان ، سال گذشته 40 میلیون قبض جریمه از سوی ماموران راهور صادر شده که این میزان در سال جاری نیز تغییر چندانی نیافته است. ضمن اینکه طی 3 سال گذشته تعداد 35 هزار و 23 نفر راننده در کشور دارای مجموع ریالی قبوض جریمه بین 500 هزار تا 5 میلیون تومان هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین به بهره گیری پلیس از دستگاه صدور جریمه PDA در تهران و جاده های اصلی کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون 80 دستگاه جریمه الکترونیکی در محور تهران - مشهد وجود دارد به طوریکه شماره پلاک ماشین در حضور راننده وارد و پس از ورود کد جریمه از طریق مامور، دستگاه قبض جریمه را صادر می کند و در انتهای هر روز مامور راهنمایی موظف است اطلاعات این دستگاه را وارد سیستم بانک اطلاعاتی راهور کند.

سردار رویانیان با بیان اینکه طی سال 86 قرار است 1600 دستگاه PDA به سیستم الکترونیکی پلیس راهور افزوده شود ، افزود: ارزش ریالی هر یک از این دستگاهها 5 میلیون تومان است که امیدواریم بودجه مربوطه در این بخش نیز تامین شود.

وی در خصوص راهکارهای پلیس برای تثبیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در میان مردم گفت: پلیس راهور عزم جدی در این زمینه دارد اما این کافی نیست و مردم نیز باید اراده کنند چرا که نمی توان برای هر نفر در کلان شهری مثل تهران یک پلیس گذاشت. البته برای سال 86 برنامه هایی خواهیم داشت که شاید بزرگترین گام های فرهنگی پلیس در این بخش باشد.

سردار رویانیان ادامه داد: به کارگیری 6 میلیون دانش آموز بعنوان همیار پلیس در نوروز امسال در جهت توسعه انضباط اجتماعی، قانون مداری و جامع پذیری با مشارکت نیروهای پلیس امری است که از ابتدای سال 86 برای گسترش فرهنگ ترافیک در کشور محقق می شود.

وی گفت: همچنین گنجاندن مطالب موثر در متون درسی سال 86 دانش آموزان از مقطع پیش دبستانی تا راهنمایی نیز از دیگر اقدامات پلیس در این بخش است ضمن اینکه در جهت بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور هستیم به گونه ای که پس از اتمام دوره متوسطه به آموزشگاه مراجعه و تنها در بخش شهر امتحان داده و گواهینامه برای آنان صادر شود.

معاون راهنمایی ورانندگی ناجا با اشاره به برنامه های این معاونت در نوروز 86 گفت: علاوه بر بکارگیری از 6 میلیون دانش آموز همیار پلیس، 300 هزار کارت با عنوان "پیام آوران ترافیک" برای تمامی رانندگان کامیون، اتوبوس و مینی بوس صادر و در صورتی که راننده ای تخلف کند کارت وی اخذ و قبض جریمه برای تخلف او صادر می شود ضمن اینکه در صورت مهم بودن تخلف وی، احتمال اخذ دفترچه و جلوگیری از تردد او برای مدت 45 روز نیز وجود دارد.

به گفته سردار رویانیان، در نوروز امسال 20 تیم ویژه کنترل سلامت رانندگان وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون، اتوبوس و مینی بوس درجاده های 16 استان کشور مستقر و تست های اعتیاد، مصرف الکل، معاینه چشم و... از آنها گرفته خواهد شد.

وی در رابطه با تردد موتورسیکلت های در جاده های اصلی کشور یادآور شد: تردد این وسایله نقلیه در ایام نوروز و در جاده های اصلی کشور ممنوع است و در مابقی جاده ها نیز منوط به استفاده از کلاه ایمنی خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: در رابطه با ممنوعیت تردد کامیون ها نیز احتمالا روزهای 29 ، 1، 12 و 13 فروردین 86 در برخی محورها اعمال خواهد شد.

به گفته وی ، در نوروز امسال از توان 1500 بسیجی و 5 هزار نیروی کمکی برای پوشش بهتر برقراری ایمنی و امنیت در راه ها پلیس راه کشور بهره گیری می شود. ضمن اینکه 1800 دانش آموز دبیرستانی نیز تحت عنوان "پیشتازان پلیس" در مبادی ورودی و خروجی 10 شهر بزرگ کشور به راهنمایی مسافران نوروزی خواهند پرداخت.

وی در ادامه به نصب و بهره گیری از دوربین های کنترل سرعت خودروها در آزاد راه تهران- قم، قم- کاشان و کاشان- اصفهان در نوروز امسال خبر داد و گفت: از 25 اسفند ماه در محورهای یاد شده سرعت بالای 120 کیلومتر از طریق دوربین ها ثبت و خودروهای متخلف جریمه می شود. البته در آزادراه قم- کاشان سرعت خودروها تا 130 کیلومتر ثبت نمی شود.

وی در پایان یادآور شد: در نوروز امسال 90 ایستگاه به ایستگاههای پلیس افزوده شده و تعداد این ایستگاهها به 270 عدد می رسد همچنین 500 تیم گشتی و 800 موتورسوار نیز به توان پلیس راه کشور افزوده می شود به طوریکه در هر 30 کیلومتر جاده اصلی یک تیم گشتی، یک ایستگاه پلیس وجود خواهد داشت.