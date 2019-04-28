به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در همایش فرماندهان و رؤسای ناجا که در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته درگیر موضوعاتی بودیم که از سوی دشمن برنامه‌ریزی شده بود ولی با آگاهی و هوشیاری همگی این نقشه‌ها، نقش بر آب شد.

وی افزود: دشمن خیال کرد می‌تواند در سال ۹۷ با حجم وسیع و اعتراضات فراوان نقشه‌های پلید خود را سازمان دهی کند. با لطف خدا و آگاهی و هوشیاری مسئولان تمامی این نقشه‌ها خنثی شد و در نهایت مردم در ۲۲ بهمن پاسخ آنها را دادند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: دشمن تلاش داشت با تحریم‌های اقتصادی شرایط را نامطلوب جلوه دهد؛ هرچند که ما نابسامانی‌هایی در حوزه ارز داشتیم ولی توانستیم در برابر مشکلات ایستادگی کنیم. در مورد نتیجه تحریم‌ها باید بگویم که فشار اصلی روی مردم بوده است و مردم به خوبی ما را همراهی کردند و در نهایت ما مدیون مردم هستیم.

وزیر کشور گفت: نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق و همچنین در حوزه ارز عملکرد مثبت و درخشانی داشته است و پا به پای مردم ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های دشمنان در سال قبل تحریک اقلیت‌ها در ایران بود که با همدلی و فهم و شعور و آگاهی بسیار زیاد مردم این نقشه‌ها نیز نقشِ بر آب شد.

وی گفت: دشمنان چنان در فضای مجازی تبلیغات کرده بودند که با قدرت در رسانه‌های جهان گفتند جمهوری اسلامی چهل سالگی انقلاب را نمی‌بیند و تلاش کردند مردم را از حضور در کشور ناامید کنند ولی در ایام دهه فجر و در چهل سالگی انقلاب مشاهده کردید مردم مصمم‌تر از هر سال خوش درخشیدند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه منطقه‌ای در سال ۹۷ یک رویارویی بسیار جدی بین مردم مسلمان منطقه با استکبار و رژیم صهیونیستی که کمک‌های بسیاری به داعش و گروه‌های تروریستی داشتند، صورت گرفت و در نهایت صهیونیسم‌ها اعلام کردند مقابله ما در منطقه مقابله با ایران است.

جمهوری اسلامی محور انسجام بین کشورها در مبارزه با تروریسم است

رحمانی فضلی گفت: جمهوری اسلامی توانسته محور حقیقت و انسجام بین تمامی کشورهایی باشد که در عمل با تروریسم مقابله می‌کند نه کشورهایی که شعار مقابله با تروریسم می‌دهند ولی در عمل پا پس می‌کشند.

وی تاکید کرد: تشکیل نیروهای مانند نیروهای بسیج در ایران را در سطح منطقه شاهد هستیم و این نشانه الگوگیری کشورها از ایران و انقلاب اسلامی است.

وزیر کشور گفت: ما باید به جمهوری اسلامی افتخار کنیم و قدردان آن باشیم و همچنین تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای نظامی و انتظامی را در تمامی شرایط قدردان باشیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: ما در سال ۹۸ با فشارهای جدیدی در عرصه تحریم‌ها مواجه شدیم ولی این نکته را بگویم تمام فشار این اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دشمن بر دوش مردم است و هدفشان هم این است که مردم را از کشورشان ناراضی کنند.

وی گفت: دشمن با تمسک به نیروهای نفاق و سلطنت‌طلب و گروهک‌هایی که به آنها اطلاعات غلط و نادرست می‌دهند سعی دارند خودشان را به عنوان جایگزین مطرح کنند ولی با تمام امکاناتشان نتوانستند حتی یک قدم هم در راستای براندازی کشور بردارند.

وزیر کشور با اشاره به جایگاه تفکرات دشمنان در بین مردم گفت: مردم ایران اسلامی هیچ‌گاه به تفکرات گروه‌هایی که دستشان به خون جوانان آنها آلوده است و بارها نقشه‌های پلید و شومشان نقش بر آب شده است، اعتماد نمی‌کنند و در برابرشان ایستادگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: البته که ایستادگی و استقلال هزینه دارد ولی تمام ما باید سعی کنیم با کمترین هزینه بتوانیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم تا مردم کشورمان نارضایتی کمتری را در معیشت و زندگی خود احساس کنند.

رحمانی فضلی گفت: دشمنان شاید قدرت ایجاد نارضایتی را در بین مردم داشته باشند ولی قدرت اعمال آن را ندارند چون می‌دانند با قدرت نظامی و انتظامی کشور در می‌افتند و اگر جنگی شود اتمام جنگ دیگر به دست آنها نیست.

وزیر کشور گفت: این منطقه نفت‌خیز و استراتژیک است و هر کسی که اراده کند نمی‌تواند در آن ایجاد ناامنی کند چرا که با پاسخ‌های قاطع نیروهای نظامی و انتظامی ایران روبرو می‌شود.

وزیر کشور گفت: ما به دنبال راه‌های جایگزین هستیم که اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد و تا به امروز هم راه‌های بسیاری را پیدا کردیم که باید این راه‌ها را عملی کنیم.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی نجیب هستند و ما به عنوان مسئول وظیفه داریم تا آنجایی که می‌شود راحتی و آسایش را برای مردم فراهم کنیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: این دولت و این نظام و این مردم پای استقلال و منافع ملی و آزادگی خودش ایستاده است و کسانی که پشت درهای شیشه‌ای ایستاده‌اند نباید سنگ پرت کنند چرا که این سنگ‌ها کمانه می‌کنند و برمی‌گردند به سمت خودشان.

وی گفت: اگر ملت ایران احساس کند کسی می‌خواهد آرمان‌هایش را خدشه دار کند از عملشان چشم‌پوشی نمی‌کند و هیچ گاه این مهمانان ناخوانده را نمی‌بخشند و این مرزهای مشترک باید موجب همدلی و وحدت شود و می‌شود و نتیجه آن راه افتادن سیل مهیب برای نابودی دشمنان است.

وزیر کشور گفت: در مورد گروهک تروریستی داعش از همان ابتدا می‌دانستیم که این گروه دست نشانده دشمن ایران در منطقه است و در نهایت تمام مردم در جهان دیدند که در توسط داعش یک اسلام دروغین شکل گرفته است.

وی گفت: هیچ دستگاهی در کشور مأموریت‌ها و وظیفه‌های متنوعی مانند نیروی انتظامی ندارد. به همین دلیل شما به عنوان نیروی انتظامی باید تلاش کنید در حوزه مبارزه با اشرار، در حوزه مبارزه با سارقین، در حوزه ایجاد امنیت و سلامت در ترافیک، در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در حوزه خدمات دهی به مردم و… هر سال گام‌های بلندتری بردارید.

نیروی انتظامی باید با دل و جان در کشور خدمت کنند

رحمانی فضلی گفت: در نهایت شما نباید اجازه دهید چیزی که دشمن می‌خواهد در کشور پدید بیاید. یعنی نیروی انتظامی باید با دل و جان در کشور خدمت کنند.

وی یادآور شد: در همین حادثه سیلاب که حادثه‌ای طبیعی است نیز دشمنان قصد سو استفاده داشتند و تمامی رسانه‌های آنها اقدام به عملیات روانی با هدف تخریب روحیه مردم، ناکارآمدی نظام و بی ثباتی نظم را داشتند که با عملکرد بسیار دقیق همه نیروهای عمل کننده اوضاع به دست گرفته شد و در کنار همه نیروهای زحمتکش اجتماعی این نیروهای نظامی بودند که امنیت مناطق سیل زده را حفظ کردند تا حتی یک مورد ناامنی در این مناطق گزارش نشود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که ۲۵ استان ما درگیر سیل بود ما هیچ کمکی از جامعه جهانی طلب نکردیم و در نظر داشتیم که روی پاهای خود بایستیم ولی وقتی کشورها و جامعه جهانی قصد کمک به ایران را داشتند ما از آنها پذیرفتیم و تشکر هم کردیم.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار وسیله زندگی برای مردم در مناطق سیل زده آماده شده است و منتظر هستیم تا خانه‌های آنها آماده و قابل استفاده شود تا این وسایل زندگی را به آنها تحویل دهیم.

وزیر کشور گفت: ما دیده‌ایم که کشورهایی که در مناطق مختلف دنیا ترسیده‌اند و تسلیم شده‌اند امروز در کشورشان نه آزادگی دارند و نه استقلال و مدیریت و آبرو و ناموس آنها در معرض خطر است. به همین دلیل ما هیچ وقت اجازه نمی‌دهیم در این نظام چنین رفتارهایی شکل بگیرد.