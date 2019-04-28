نشست فیلمسازان خوزستان، لرستان و کردستان در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در این رابطه گفت: در راستای تولید آثار هنری با موضوع آسیب‌های اجتماعی که توسط وزارت کشور به حوزه هنری واگذار شده است و هنرمندان فیلمساز سه استان لرستان، خوزستان و کردستان که تولید فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای را برعهده گرفته‌اند دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ در سنندج حاضر و با نظارت ناظر پروژه، پوران درخشنده و حسنی رئیس کارگروه هنرهای تصویری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری طرح‌ها و ایده‌های خود را ارائه و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

امین مرادی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه‌ای فی ما بین حوزه هنری و وزارت کشور تولید آثار هنری در بخش‌های مختلف با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار در دستور کار قرار گرفته است و به منظور تمرکز زدایی از مرکز هنرمندان ۱۷ استان کشور با نظارت حوزه‌های هنری مراکز استانی و امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها با بررسی معضلات و آسیب‌های اجتماعی بر اساس آمارهای ارائه شده به منظور رفع این معضلات از دریچه هنر به تولید اثر می‌پردازند.

وی افزود: استان‌های کردستان، لرستان و خوزستان با توجه به پتانسیل‌های فیلمسازی و وجوه مشترک در آسیب‌های اجتماعی تولید فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای را در بخش‌های مربوط به طلاق، سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی، اعتیاد، بیکاری، خیانت به عنوان مهمترین موضوعات مورد نظر در دستور کار قرار داده‌اند و بر همین مبنا در فراخوانی هنرمندان طرح‌ها و ایده‌های خود را در این خصوص به دفاتر هنرهای تصویری حوزه هنری این سه استان تحویل داده و به منظور نهایی کردن این طرح‌ها در نشستی یک روزه با حضور ناظر پروژه پوران درخشنده از هنرمندان برجسته عرصه سینما با حضور صاحبان آثار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای یک تیزر تبلیغاتی نیست، ادامه داد: هنرمندان این عرصه با کمترین زمان و به بهترین شیوه پیام خود را به مخاطب ارائه می‌دهند و از تأثیرگذاری بالایی نیز برخوردار است.

مرادی یادآور شد: در این جلسه هر هنرمند ضمن ارائه رزومه، برآورد، نحوه تولید و تیم تولید یک فیلم کوتاه قبلی خود را نیز ارائه و در صورت پذیرش ناظر قرارداد انجام کار منعقد می‌شود.

وی بیان کرد: بهترین شیوه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی استفاده از زبان هنر است و امیدواریم در این حرکت ارزنده و با تولیدات هنری در ۱۷ استان کشور در بحث آسیب‌های اجتماعی شاهد یک حرکت ملی در جهت توجه دادن جامعه به این موضوعات و ارائه راه حل باشیم.