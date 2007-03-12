رضایت نسبی کاربران از ویستا

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین نظرسنجی اینترنتی PC World که از حدود 1000 خریدار ویندوز ویستا به عمل آمده است، مشخص شد که با گذشت حدود یک ماه از ورود ویستا به خانه های کاربران در سراسر جهان، کمی بیش از یک سوم از خرید آن راضی هستند.

یک سوم بعدی نیز به طور کلی از خرید و استفاده از ویستا رضایت نسبی دارند اما چندان خوشحال نبوده اند.

بر اساس گزارش PC World این نظرسنجی نشان داد که از هر چهار خریدار این سیستم عامل جدید، یک تن چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است. ویستا در حالی پای به خانه های کابران در سراسر جهان گذاشته که همچنان با برخی مشکلات فنی و امنیتی همراه است.