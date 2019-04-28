کارگران مهمترین نقش را در شکوفایی و تحقق شعار رونق تولید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان صبح امروز در جمع نمایندگان و مدیران انجمن و تشکل‌های کارگری شهرستان دیواندره، تسهیل گری دستگاه‌های مربوطه در بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و اظهار داشت: تحقق رونق تولید در گرو حمایت و کمک به فضای کسب و کار است و بهبود فضای کسب و کار با همدلی و همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان عملی می‌شود.

وی کارگران را ارزشمندترین و سودمندترین قشر جامعه برشمرد و افزود: کارگران سرمایه انسانی تولید، نیروی محرکه و چرخ توسعه جامعه بوده که به دنبال کسب روزی حلال و شرافتمندانه هستند.

فرماندار شهرستان دیواندره در ادامه یادآور شد: خوشبختانه ما منابع انسانی ارزشمند زیادی داریم که باید از این منابع بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

توان با بیان اینکه همه ما باید قدردان کارگران باشیم، بیان کرد: هفته کار و کارگر فرصت مناسبی است تا کارگران مشکلات و درخواست‌های خود را با مسئولان در میان بگذارند.