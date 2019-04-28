  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۱۲

همتی اعلام کرد

برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت

برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه سیاستگذار پولی برای مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت خبر داد و گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: علیرغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد بوده که یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل، بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور، به دنبال راه‌حل های بهینه، مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و به ویژه مهار نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4602067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها