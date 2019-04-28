به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: علیرغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد بوده که یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل، بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور، به دنبال راهحل های بهینه، مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و به ویژه مهار نرخ تورم است.
وی تصریح کرد: در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاهمدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است، سیاستهای پولی پیشین در کنترل مقداری کلهای پولی، با ساختار جدید سیاستگذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاستهای اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانکهاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.
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