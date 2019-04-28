نمایندگان، دخالت نکردن دولت در دریافت ارزش افزوده را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر؛ احد چگینی در جلسه مشترک با نمایندگان مردم قزوین در مجلس که شنبه شب به مناسبت گرامی‌داشت روز ملی شوراها و در صحن علنی شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری دو مبحث ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری و عدم دریافت ارزش افزوده توسط دولت و تخصیص آن به شهرداری‌ها را به‌عنوان دو مطالبه از نمایندگان مردم قزوین در مجلس مطرح کرد.

وی افزود: پیگیری این دو مبحث فواید زیادی برای شهرداری‌ها خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به مستقل بودن شهرداری‌ها از بدنه دولت اشاره کرد، در صورتی که درآمد حاصل از ارزش افزوده از شهرداری‌ها سلب شود بسیاری از شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک حتی قادر به پرداخت دستمزد کارکنان خود نیز نخواهند بود.

به گفته چگینی با انجام این اقدامات دیوان عالی نیز قادر به ابطال مصوبات شورا نخواهد بود در حالی‌که این مرجع هم‌اکنون با شکایت هر یک از شهروندان مجاز به دولت در موضوع است. این مسئول همچنین کارکنان شهرداری‌ها را از جمله طیف‌هایی دانست که سطح درآمد پایینی دارند و از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری لایحه تبدیل وضعیت آنها به‌ویژه کارکنان رسمی شد.

این نماینده مردم قزوین در شورای شهر با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی، درصدی از درآمدهای حاصل از دریافت جرایم رانندگی باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، مطرح کرد: سال گذشته هیچ مبلغی در این خصوص به شهرداری قزوین پرداخت نشده که جا دارد اقدام نمایندگان مجلس در این خصوص راهگشا باشد.

چگینی همچنین به ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری به بانک شهر و مطالبات معوقه شهرداری از دستگاه‌های مختلف اشاره و اضافه کرد: در برخی از شهرها شهرداری‌ها با مذاکره با بانک گردشگری از محل درآمدهای حاصل از گردشگری متنفع می‌شوند که جا دارد این بحث و همچنین تهاتر بدهی‌های شهرداری و نیز دریافت مطالبات معوقه شهرداری توسط نمایندگان مجلس مورد پیگیری و توجه قرار گیرد.