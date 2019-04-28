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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

بودیمیر در پرسپولیس ماندنی نیست

بودیمیر در پرسپولیس ماندنی نیست

قرارداد ماریو بودیمیر با باشگاه پرسپولیس در انتهای فصل به اتمام می‌رسد و دیگر هم تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریو بودیمیر که در نقل و انتقالات زمستانی فصل جاری به پرسپولیس پیوست تا برای این تیم گلزنی کند در پایان مسابقات از جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ کنار خواهد رفت.

عملکرد ضعیف این بازیکن باعث شده است تا تمایلی نسبت به تمدید قراردادش وجود نداشته باشد تا بودیمیر پس از بازگشت از زادگاه خود روزهای پایانی اقامت در تهران را بگذراند.

بودیمیر با اجازه برانکو به کرواسی رفته است تا روند درمان خود را طی کند. وی قرار است فردا دوشنبه به تهران باز گردد تا در تمرینات پرسپولیس حاضر شده و چند بازی پایانی لیگ را نیز با این تیم تمرین کند.

مهاجم کروات سرخپوشان پایتخت که سه دیدار اخیر این تیم را به دلیل مصدومیت از دست داده است در بازی با تراکتورسازی تبریز نیز غایب خواهد بود.

کد مطلب 4602080

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