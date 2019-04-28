اجرای طرح اشتغال پذیری در اکثر دانشگاه ها/اختصاص بودجه اشتغال

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان گفت: اکثر دانشگاه‌ها در سال گذشته درگیر این طرح شدند.

وی ادامه داد: دروس اختیاری زیادی در این رابطه تعریف شده است در سال جاری نیز بودجه‌ای برای آن تعریف شده است که امیدوارم وضعیت بودجه عمومی کشور اجازه دهد که آن بودجه اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: از سال ۹۷ در رابطه با اجرای طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان بسیار راضی هستیم.

وی ادامه داد: تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کشور، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای بازار کار، روز آمد سازی برنامه‌های آموزشی و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان از مهمترین اهداف طرح جامع مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی است.

به گزارش مهر، سال گذشته همچنین عنوان شد هیأت امنای دانشگاه‌ها یک الی سه درصد درآمد اختصاصی دانشگاه خود را به طرح مهارت افزایی اختصاص می‌دهند.