سیف‌الله پویاراد درباره انگیزه برگزاری نخستین دوره جشنواره هنرهای تجسمی برای جوانان به خبرنگار مهر گفت: "همزمانی سال 2006 با اعلام سال آموزش هنر از سوی یونسکو ما را ترغیب به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی کرد. ما پیش از این جشنواره سمینارهایی در سه شهر مشهد، اصفهان و تبریز برگزار و از بزرگانی چون منوچهر اسپهبدی، عباسعلی پوررضا، محمدعلی حدت، ضیاءالدین امامی، داریوش امین افشار، رفیع موتمنی طباطبایی و ابرهیم پشت‌پناه تقدیر کردیم. در حاشیه این سمینارها هم کارگاههایی برگزار و با استقبال مردم و هنرمندان مواجه شد."

مدیر عامل شرکت دامونفر، نماینده شرکت فابر ـ کاستل در ایران، در ادامه با اشاره به استقبال گسترده و غیرمنتظره جوانان کشور از جشنواره هنرهای تجسمی افزود: "وقتی فراخوان ما منتشر شد، از دورترین نقاط ایران و روستاهای دورافتاده کردستان با ما تماس گرفتند و کار ارسال کردند. ما در ابتدا نگران استقبال جشنواره بودیم، اما خوشبختانه چون ما انگیزه معنوی داشتیم و هیچ نگاه مادی پشت قضیه نبود، همه کارها به راحتی انجام شد. هیئت داوران با کمال میل و به راحتی کار را پذیرفتند، در حالی که همه از چهره‌های برجسته عرصه هنرهای تجسمی هستند. فرهنگسرای نیاوران هم بسیار کمک کرد برای برگزاری جشنواره."

وی با ابراز رضایت از نخستین دوره جشنواره هنرهای تجسمی و حضور مدیران ارشد وزارت ارشاد در جریان برگزاری و اختتامیه، درباره بازتاب برگزاری آن گفت: "حمایت رسانه‌ها و مطبوعات و صدا و سیما از شرکت دامونفر و استقبال جوانان و اهالی هنر از جشنواره ما را برای ادامه کار و برگزاری دوسالانه جشنواره ترغیب کرد. در خارج هم شرکت فابر ـ کاستل هر سال نمایشگاهی برگزار می‌کند که برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری نمایشگاه نماینده شرکت دامونفر به مدت 20 دقیقه درباره جشنواره هنرهای تجسمی سخن گفت. بلافاصله بعد از این اتفاق نخستین کشوری که برای مشارکت در برگزاری دوره آینده جشنواره ابراز تمایل کرد، ایالات متحده بود. بعد هم کشورهایی چون انگلیس، مالت، کره و ... آمدند. استقبال فابر کاستل هم از این جریان بی‌نظیر بود و قول دادند برای بین‌المللی شدن آن تلاش کنند."

پویاراد گفت: "صادقانه به شما می‌گویم که من از ابتدا دو بردار برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در نظر گرفته بودم؛ یکی کار تبلیغاتی و دیگری کمک به هنرمندان جوان. اما اندکی پس از آغاز کار آنچه برای من مطرح نبود، مسئله تبلیغاتی بود. اگر دغدغه ما این بود می‌توانستیم با بودجه‌ای که برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی هزینه کردیم، بازار تبلیغات را در دست بگیریم. اصلا ما خودمان در دامونفر بخش تبلیغات و بازاریابی داریم. اما تلاش ما در جهت حمایت از هنرمندان جوان حوزه هنرهای تجسمی صرف شد. ضمن اینکه ناخواسته ابعاد تبلیغاتی هم برای ما داشت. در هر حال با تمام هزینه‌ها این راه را ادامه خواهیم داد."

مدیر جشنواره هنرهای تجسمی با استقبال از ایده برگزاری این جشنواره در دوره‌های آینده در مراکز چند استان، گفت: "در دوره اول ما این امکان را نداشتیم که جشنواره را گسترده برگزار کنیم. اما وقتی قرار است این جشنواره تبدیل به رویدادی بین‌المللی شود، پس چه بهتر که ابتدا از کشور خودمان شروع کنیم. اما برای دوره آینده ممکن است در صورت همکاری ادارات کل ارشاد جشنواره را در چند مرکز استانی هم برگزار کنیم. ما سال آینده برنامه‌ای داریم که در تمام نقاط تهران مربیان مهدهای کودک را آموزش دهیم، چون معتقدیم آموزش یک مربی یعنی آموزش دهها و صدها کودک. برگزاری کارگاه در تهران و سمینار در شهرستان‌ها هم از دیگر برنامه‌های ما در سال 86 است."

پویاراد ادامه داد: "خواهش می‌کنم این مسئله را تاکید کنید که آموزش و پرورش ما آموزش هنر را باری به هر جهت نبیند. چون معتقدم آموزش هنر می‌تواند در آینده بسیار به کودکان ما کمک کند. بهتر است اجازه دهیم کودکان آنچه در درون خود دارند را علنی کنند. من دوست دارم مسئله‌ای را که مطرح می‌کنم توان اجرایش را داشته باشم و امیدوارم بتوانم جشنواره‌ای هنری برای معلولان برگزار کنم. اما این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. مسلما هیچ خبری برای من از برگزار کردن جشنواره هنری معلولان مهمتر نیست. نخستین ایده برگزاری چنین جشنواره‌ای هم بانویی بود که با گرفتن قلم‌مو به دندان نقاشی می‌کشید."

مدیر عامل شرکت دامونفر درباره برنامه‌های بزرگداشت نخستین سالگرد برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی گفت: "روز نهم تیرماه 86 به مناسبت یکساله شدن جشنواره نخستین باشگاه هنرمندان جوان هنرهای تجسمی را راه‌اندازی می‌کنیم. اعضاء اولیه این باشگاه 1150 هنرمندی هستند که برای جشنواره اثر ارسال کرده بودند. ارائه آموزش از راه دور، کمک به برپایی نمایشگاه جوانان، فراهم آوردن زمینه دیدار هنرمندان جوان با بزرگان تجسمی ایران و ... از جمله برنامه‌ها و اهداف باشگاه است."

وی در پایان درباره حضور پررنگتر بخش خصوصی در عرصه هنر با توجه به اصل 44 قانون اساسی گفت: "از نمایندگان محترم مجلس و اعضاء کمیسیون فرهنگی می‌خواهیم همانطور که فعالیت‌های فرهنگی ورزشی از معافیت مالیاتی برخوردارند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه هنر هم مشمول معافیت مالیاتی شود. بخش خصوصی برای حضور پررنگتر در عرصه هنر نیاز به فرش قرمز ندارد. تنها گوشه چشم محبت‌آمیز دولت کافی است. اینکه برای دریافت مجوز گرفتار نشوند یا فرهنگسراها و امکان دولتی فرهنگی در قبال در اختیار دادن فضا برای برپایی جشنواره اجاره دریافت نکنند."

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی ویژه گروه سنی زیر 25 سال تیرماه سال جاری به همت شرکت دامونفر نماینده شرکت فابر ـ کاستل آلمان و مشارکت شرکت pebeo فرانسه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.