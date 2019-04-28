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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۵۷

وزیر آموزش و پرورش به مردم گزارش داد

سیل در ۴ استان به ۱۴۰۰ مدرسه خسارت وارد کرد

سیل در ۴ استان به ۱۴۰۰ مدرسه خسارت وارد کرد

وزیر آموزش وپرورش اعلام کرد تا مهر امسال ۱۴۰ مدرسه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه افتتاح می‌شود و همچنین سیل در ۴ استان کشور به ۱۴۰۰ مدرسه خسارت زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «در زلزله کرمانشاه تعداد ۷۸ مدرسه باید کلاً تخریب و بازسازی می‌شد که با اقدام به‌موقع همکارانم و کمک‌های قابل توجه خیرین تاکنون ۸۲ مدرسه احداث و تحویل شده است این تعداد تا مهر ۹۸ بالغ بر ۱۴۰ مدرسه و تا پایان سال به حدود به دو برابر مدارس تخریبی در حادثه زلزله خواهد رسید.

سیل در ۴ استان کشور به حدود ۱۴۰۰ مدرسه خسارت وارد کرده است که غالباً قابل ترمیم و بازسازی خواهند بود و حدود ۱۰۰ مدرسه باید کاملاً تخریب و بازسازی شوند.

با همان تلاش قبلی، همه مدارس ترمیمی را تا مهر ۹۸ کاملاً آماده خواهیم کرد و بخشی از مدارس تخریبی را نیز به بهره‌برداری خواهیم رساند آموزش و پرورش شاید اولین دستگاهی باشد که بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده را شروع می‌کند.»

کد مطلب 4602151

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