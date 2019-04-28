به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارم مسابقات بین المللی شنای مالزی از سری رقابت‌های رسمی فدراسیون جهانی شنا (FINA) برای اولین مرحله کسب ورودی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن و ورودی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ کره جنوبی صبح امروز (یکشنبه) به میزبانی شهر کوالالامپور پیگیری شد.

در این مسابقات بنیامین قره حسنلو و علیرضا یاوری در ماده ۵۰ متر آزاد به آب زدند. همچنین مهدی انصاری به دلیل درد از ناحیه کمر از حضور در ماده ۵۰ قورباغه انصراف داد.

در مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد قره حسنلو با ثبت زمان ۲۳ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه جواز حضور در فینال این ماده را کسب کرد. یاوری نیز در این ماده ۵۰ متر را در مدت زمان ۲۴ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه شنا کرد و به کار خود پایان داد. فینال این ماده عصر امروز (یکشنبه) برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور مهدی انصاری، بنیامین قره حسنلو، علیرضا یاوری و مهرشاد افقری چهار شناگر اعزامی ایران به این مسابقات تا نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ پیگیری خواهد شد.