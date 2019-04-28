به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی است که از وی با عنوان «برترین مذاکره‌کننده تاریخ آمریکا در امور گروگان‌ها» یاد می‌کنند!

وی در این باره گفت: چند روز پیش، مذاکره‌کننده بزرگ ما در امور گروگان‌ها گفته بود که رئیس‌جمهور ترامپ، برترین مذاکره‌کننده‌ای است که آمریکا تاکنون در این حوزه به خود دیده است.

البته ترامپ یک روز قبل هم در پیامی توئیتری، به نقل از این فرد ناشناس که «رئیس مذاکره‌کنندگان در امور گروگان‌ها» معرفی کرد؛ به تمجید از خود در این حیطه پرداخته بود.

وی در توئیت خود گفته بود: ۲۰ گروگان که بسیاری از آنها در شرایط ناممکنی به سر می‌بردند؛ طی ۲ سال گذشته آزاد شدند و هیچ پولی هم پرداخت نشد.

به گفته سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید؛ فردی که از ترامپ تمجید کرده «رابرت اوبرایان» مذاکره کننده آمریکا در امور گروگان‌ها بوده است.

گفتنی است طبق ادعای رسانه‌ها، طی ۲ سالی که از زمامداری ترامپ می‌گذرد، دست‌کم ۲۰ نفر از اتباعی که به زعم آمریکا در افغانستان، کره شمالی یا دیگر نقاط جهان گروگان بوده‌اند؛ آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که این روزها خبرها پیرامون احتمال تبادل زندانی میان ایران و آمریکا داغ است. روز گذشته، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با سی بی اس، تاکید کرد: پیشنهاد تعامل در این باب از جانب آمریکا بوده که پاسخی درخور نیز دریافت کرد و اکنون نوبت آمریکا است که واکنش نشان بدهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پیشنهاد می‌دهید درباره موضوع تبادل زندانی با چه کسی صحبت کنید و آیا ممکن است این فرد وزیر خارجه آمریکا باشد؛ گفت: خیر؛ آمریکا فرد مسئولی را برای این کار دارد. ما هم فرد مسئولی را برای این کار داریم. اگر آنها با هم در یک رده باشند می‌توانند ملاقات کنند و اگر در یک رده نباشد ما فردی را منصوب می‌کنیم که هم رده با فردی باشد که نمایندگی آمریکا را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به اظهارنظر مجری «سی بی اس» درباره نامه دریافتی از سوی «اوبرایان» نماینده آمریکا در امور گروگان‌ها گفت: نامه‌ای دریافت نکردیم.

ظریف در پاسخ به این سوال که آیا اجازه می‌دهید اوبرایان بنشیند و با معاون شما صحبت کند، تاکید کرد: خیر، ما به فردی که با موضوع گروگان سر و کار دارد اجازه نمی‌دهیم که به این امر بپردازد زیرا آنها گروگان نیستند بلکه زندانی هستند.

وی افزود: ما با هر کسی که مایل است به ایران و توافق هسته‌ای احترام بگذارد، درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم. ما هیچ مسأله‌ای با اوبرایان نداریم اما با مذاکره کننده امور گروگان‌ها سر و کار نخواهیم داشت مگر اینکه آنها از ما بخواهند که کسی را به عنوان مذاکره کننده خود در امور گروگان‌ها منصوب کنیم تا درباره گروگان‌های ایرانی که در زندان‌های آمریکا هستند، صحبت کنند. آمریکا نمی‌تواند خود را در یک موقعیت اخلاقی متفاوت قرار دهد. آمریکا ایرانی‌هایی را زندانی کرده که بیمار هستند، کسانی را که جرمی مرتکب نشده اند در آلمان، در استرالیا و جاهای دیگر زندانی کرده است.