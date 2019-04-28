به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق‌شناس در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به مناسبت سالروز شوراها، با اشاره به عملکرد پنج ماه گذشته شهرداری در تعامل با شورا گفت: به نظر می‌رسد شهردار تهران و مدیران تراز اول شهرداری، تعامل قابل قبولی با شورا نداشته و خود را ملزم به این تعامل نیز نمی‌دانند که ادامه این روند، شوراها را از عمل به وظایف قانونی خود بازمی‌دارد و سبب متزلزل شدن جایگاه شوراها می‌شود.

وی با انتقاد از انتصابات انجام شده در شهرداری گفت: با جمع کردن دوستان مدرسه و دانشگاه دور هم، نمی‌توان به درستی مدیریت کرد.

در ادامه مشروح نطق حق‌شناس را می‌خوانید:

«بسم الله الرحمن الرحیم

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی

مردم عزیز تهران، اصحاب محترم رسانه و همکاران محترم شورای شهر!

حدود پنج ماه از انتخاب سومین شهردار دوره پنجم شورای شهر می‌گذرد. امید و انتظار آن بود که با انتخاب یک شهردار اصلاح طلب آشنا به امور شهری و شهرداری شاهد دوره‌ای موفق، کارآمد و پرافتخار در مدیریت شهری تهران باشیم. اما به نظر می‌رسد که شهردار محترم تهران و به تبع آن مدیران محترم تراز اول شهرداری تعامل سازنده و قابل قبولی با شورای شهر نداشته و اساساً خود را ملزم به این تعامل نمی‌دانند. این وضعیت یا ناشی از آن است که مدیران شهرداری آگاهانه قصد بی توجهی به جایگاه قانونی شورا را دارند و یا درک درستی از مدیریت شورایی ندارند. در این شرایط از یک سو شورای شهر از عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود باز می‌ماند و از سوی دیگر در فقدان پشتوانه شورا سطوح پایین مدیریتی و بدنه شهرداری دلگرمی و ثبات لازم را در پیشبرد امور ندارند. حاصل چنین وضعیتی بی خاصیت و متزلزل شدن اساس نهاد شورای شهر و نقض عهد و پیمان شورای پنجم با مردم و رکود و رخوت و نابسامانی مزمن و هدر رفت منابع و زمان در حوزه اجرایی شهرداری تهران است.

آنچه امروز به عنوان شورای شهر می‌شناسیم برای اولین بار در سال ۷۸ و در دوره دولت اصلاحات شکل واقعی و عملیاتی به خود گرفت، اما اساس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی برآمده از دل انقلاب اسلامی پی ریزی شده است و انقلاب اسلامی خود حاصل مبارزات حق طلبانه و دموکراسی خواهانه پیشینیان و مشروطه خواهانی است که برای ذره ذره نهادینه کردن نهادهای مدنی و حاکمیت رأی مردم در مقابل حکومت‌های خودکامه پایمردانه ایستادند و از جان خود گذشتند.

نهاد شورا نهادی مردمی است که ریشه در عمق تاریخ و اعتقادات دینی و آزادی خواهی این ملت دارد در آن زمان که جهان غرب در تاریکی و ظلمت خود گم شده بود بر اساس وحی الهی "و شاورهم فی الامر" "و امرهم شورا بینهم" پیامبر اکرم (ص) مدیریت شورایی را که هم نشان از دموکراسی داشت و هم عقلانیت و خرد و نمایندگی می‌کرد در خطیرترین امور سیاسی و اجتماعی امت اسلام به کار می‌بست و آن را در مدیریت اولین جامعه اسلامی که در مدینه النبی شکل گرفت اجرایی ساخت این ملت و نظام جمهوری اسلامی بر اساس این اعتقادات و مبارزات بزرگ مردانی همچون امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی توانسته است چنین نهاد ارزشمندی را در ساختار سیاسی کشور پایه بگذارد و در گام نهایی با حماسه ۲ خرداد در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ محقق شود.

تاکید می‌نمایم، هیچ کس حق ندارد گامی در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این نهاد برخواسته از رأی مردم بردارد یا در مقابل کسانی که در صدد تضعیف آن هستند، سکوت کند و مماشات بورزد که مبادا موقعیت فردی یا گروهی و حزبی و جناحی‌اش در خطر افتد. این نهاد مبتنی بر اعتقادات دینی و رأی مردم وظیفه تقنین و نظارت، انتخاب مجری، ارزیابی عملکرد و پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم را در حوزه مدیریت شهری به عهده نمایندگان شورای شهر می‌گذارد و نمایندگان شورا به همان دلیلی که شهرداری همسو و همراه با سیاست‌های شورا را انتخاب می‌کنند برای آنکه بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند باید در انتخاب مدیران عالی و میانی حوزه شهری در حوزه‌های تخصصی مورد مشورت قرار بگیرند.

تردیدی نیست که در فقدان این نگاه راهبردی و نبود روحیه تعامل و همکاری است که شاهد بروز ناهماهنگی در تصمیم سازی و ناکارآمدی در مدیریت عالی شهری خواهیم بود. پس دیگر نظارت یا سیاستگذاری شورا هم معنایی ندارد و امکان پاسخگویی به مطالبات و پرسش‌های مردم هم نیست.

شیر بی دم و سر و اشکم که دید / ‏‬ این چنین شیری خدا خود نافرید

آیا درک و فهم ما از شورا و دموکراسی همین قدر است؟ اینکه یک ملت در سرما و گرما در صف‌های طولانی رأی با هزار امید بایستند و رأی بدهند. نمایندگانی انتخاب شوند و همه رأی و اعتماد ملت و خود را یک جا تقدیم یک فرد کنند و فرد منتخب پس از نشستن بر کرسی شهرداری خود را مبرا از رأی مردم و نظارت منتخبین آن دانسته و صاحب همای سعادت بداند، دوستان مدرسه و دانشگاه را دور خود جمع کند و نهاد شورا و تفکر یک جریان و حاصل چند صد سال تلاش و مبارزه یک ملت را به پوچی بکشاند چه معنایی دارد؟

پر واضح است که شوراهای شهر و شهرداری نظامی یکپارچه به عنوان مدیریت شهری دارد. در نظام مدیریت شورایی مردم نمایندگانی را به عنوان اعضای شورای شهر برای اداره امور شهر بر می‌گزینند. نمایندگان منتخب به نمایندگی از طرف مردم و خاستگاه رأی خود فردی همسو را به سمت شهردار انتخاب می‌کنند که در چارچوب سیاست‌ها و تحت نظارت شورا سکان اداره امور اجرایی مدیریت شهری را به عهده گیرد. امروز حفظ جایگاه و اساس نهاد شورا از منافع فردی و گروهی و جناحی ما مهم‌تر است. پس از گله‌ها و توصیه‌ها و تذکرات مستقیم و غیر مستقیمی که تا کنون در این خصوص داده شده وقت آن رسیده است که شورای شهر به عنوان اتمام حجت با قاطعیت تمام و در حرکتی جمعی و منسجم تذکر نهایی را در جهت اصلاح رویه فعلی صادر کند چرا که روح آزادگی و اصلاح طلبی جز این را برنمی تابد.

اصحاب محترم رسانه! شورای شهر تهران مفتخر است که تعدادی از معابر شهر را به نام مشاهیر زنده و هنرمندان نام آشنای این مرز و بوم نامگذاری کرده است. شورای شهر در این نامگذاری به هیچ وجه اهداف سیاسی نداشته و صراحتاً اعلام می‌دارد نامگذاری اماکن و معابر به نام مشاهیر و هنرمندان زنده، مرد یا زن، صرفاً اقدامی فرهنگی و در راستای پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر و کشور است. اینکه شورای شهر در تلاش است تا توجه به مشاهیر زنده و در قید حیات را در دستور کار فرهنگی جامعه قرار دهد اقدامی ارزشمند و قابل دفاع است. هیچ دلیلی ندارد که نام بزرگان و قهرمانان این مرز و بوم را فقط پس از درگذشت‌شان بر سر کوچه‌ها و خیابان‌ها بگذاریم و ببینیم.

بگذارید نامداران و هنرمندان ما در زمان حیاتشان ببینند و بدانند که نامشان بر چهره شهر به یادگار خواهد ماند. بگذارید یکبار هم که شده بی هیچ طمع و دغدغه سیاسی یک کار اصیل فرهنگی را فقط به خاطر فرهنگ این ملت پاس بداریم. شورای شهر تهران با سپاس از همه عزیزان، نخبگان و نهادهای فرهنگی و شخصیت‌های مورد احترام که از این مصوبه حمایت دلگرم کننده داشتند اعلام می‌دارد به اتفاق آرا مصمم است که نامگذاری مشاهیر زنده در معابر شهر را به بخشی از فرهنگ عادی و روزمره شهر تبدیل کند و متواضعانه از مردم، دست اندرکاران فرهنگ و هنر و نهادهای حاکمیتی می‌خواهد که در این اقدام فرهنگی حمایت و پشتیبانی خود را دریغ نکنند.

یکشنبه ٨ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸»