به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، به منظور شرکت در سی‌امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان اردوی تیم ملی پومسه دانشجویان برگزار می‌شود.

نفرات راه یافته به تیم ملی پومسه دانشجویان کشور در دو گروه مردان و زنان تمرینات خود را از روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه زیر نظر کادر فنی در مرکز جهانی تکواندو آغاز می‌کنند.

اسامی ملی پوشان به شرح زیر است:

بخش مردان:

کوروش بختیار- امیررضا مهربان- محمدصادق فتوحی - حمیدرضا حاتمی - حسین بزرگی - علی سهرابی – محمدمهدی جمشیدی

بخش زنان:

مرجان سلحشوری - فاطمه حسام - مهسا صادقی - مرجان تاجی رستم آبادی - سارا بور بور - دلارام بر نقوری

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.