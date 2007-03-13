۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

با همکاری نویسندگان کودک

شهرداری تهران به هزار کودک بستری کتاب اهدا می کند

طرح اهدای بسته های فرهنگی شامل کتاب و جزوه هایی مناسب کودکان بستری شده در بیمارستان ها به زودی اجرا می شود.

امیرمسعود شهرام نیا، مدیر موسسه نشر شهر از اهدای کتاب به کودکان بستری دربیمارستان های تهران خبر داد و گفت: این کار را گروهی از نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان به سرپرستی مصطفی رحماندوست و مژگان کلهر انجام می دهند.

وی هدف از اجرای این طرح را توجه بیشتر به کودکان دانست و گفت: این کودکان بیمار قشری را شامل می شوند که متاسفانه جامعه ما کمتر به آنها توجه دارد و به دلیل بستری بودن در بیمارستان ها از امکانات رفاهی و تحصیلی که بچه های دیگر برخوردارند، بی بهره اند.

شهرام نیا در خصوص هزینه اجرای این طرح در شهر تهران، گفت: با اجرای این طرح هزار بسته فرهنگی و کتاب به همین تعداد کودک بستری اهدا می شود که هزینه 15 میلیون تومان است.

وی ابراز امیدواری کرد که این طرح در فروردین ماه 86 اجرا شود.

 

 

 

