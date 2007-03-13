شهرداری تهران به هزار کودک بستری کتاب اهدا می کند

امیرمسعود شهرام نیا، مدیر موسسه نشر شهر از اهدای کتاب به کودکان بستری دربیمارستان های تهران خبر داد و گفت: این کار را گروهی از نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان به سرپرستی مصطفی رحماندوست و مژگان کلهر انجام می دهند.

وی هدف از اجرای این طرح را توجه بیشتر به کودکان دانست و گفت: این کودکان بیمار قشری را شامل می شوند که متاسفانه جامعه ما کمتر به آنها توجه دارد و به دلیل بستری بودن در بیمارستان ها از امکانات رفاهی و تحصیلی که بچه های دیگر برخوردارند، بی بهره اند.

شهرام نیا در خصوص هزینه اجرای این طرح در شهر تهران، گفت: با اجرای این طرح هزار بسته فرهنگی و کتاب به همین تعداد کودک بستری اهدا می شود که هزینه 15 میلیون تومان است.

وی ابراز امیدواری کرد که این طرح در فروردین ماه 86 اجرا شود.