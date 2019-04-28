کانون های مساجد از مهمترین مراکز محرومیت زدایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله رحیمی صبح یکشنبه در جلسه کانون فرهنگی مساجد، گفت: جامعه اسلامی هر چه دارد از مسجد است و نقطه شروع بسیاری از فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی بوده است. در طول تاریخ اسلام هسته اصلی بسیاری از شهرها مساجد بوده است.

وی افزود: از مهمترین رسالت‌های کانون‌های فرهنگی مساجد این است که در مناطق حاشیه‌ای و محروم رسیدگی بیشتری شود تا ارزش‌های غنی اسلامی بیشتر شکوفا شود.

رحیمی افزود: امروز حلقه مفقوده مسائل فرهنگی جامعه ترویج علم است که کانون‌های مساجد می‌توانند نقش مهمی در این راستا ایفا کنند.

وی افزود: در شهر شیراز نیز مثل همه شهرهای اسلامی از دیرباز هسته اصلی تصمیم‌گیری ها مساجد بوده است اما متأسفانه در شهرنشینی مدرن این اصل مهم فراموش شده است.

استاندار فارس عنوان کرد: باید تدبیر بیشتری اندیشیده می‌شد تا از سیر معنوی زندگی در کنار مساجد منقطع نشویم. کانون‌های مساجد در یکی از احیاگران این شیوه زندگی است.

رحیمی گفت: هرچه‌قدر روحیه شئونات اسلامی در جامعه بیشتر توفیق پیدا کند نشان از فعالیت مسئولان در کانون مساجد است. هر چقدر که می‌بینیم از آسیب‌های اجتماعی کاسته می‌شود بخش مهمی از آن به لطف کانون‌های فرهنگی مساجد بود است.

استاندار فارس به دهه تکریم مساجد اشاره کرد و افزود: متأسفانه این روزها هر وقت به مساجد می‌رویم کمتر جوانان را می‌بینیم و این مشکل از آن‌جاست که ما مسؤولان خوب این بستر را فراهم نکرده‌ایم. اگر ما از ارزش‌های دینی حرف بزنیم و عکس آن را عمل کنیم جوانان از این کانون‌ها زده می‌شوند.

رحیمی خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی در محله‌های مختلف اشکال مختلفی دارد لذا کانون‌های مساجد باید در وهله اول مسلط به آسیب‌شناسی محله خودشان باشند.