روح و غایت بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری ظهر یکشنبه در آئین دوره آموزشی عملیات مشترک رمضان ۱۴۴۰ با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد، به رویکردهای جدید سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب، پروژه‌هایی برای سازمان تعریف شده است.

وی گفت: پروژه اولی که برای سازمان تعریف شده بود، چله انقلاب اسلامی است و خوشبختانه با نگاه عملیاتی، پروژه فوق‌العاده‌ای شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: ترویج و بسیج شبکه تبلیغی و دینی برای حضور اجتماعی و حماسی در مناطق سیل‌زده عملیات دوم سازمان تبلیغات اسلامی طی سالجاری بود که خوشبختانه این حضور نیز بسیار مؤثر و کارساز بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: اگر بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی از سوی روحانیون تبیین نشود این بیانیه که نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است، بی‌ثمر خواهد بود. مطالبه رهبر معظم انقلاب این است که روح، حال و غایت بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی تبیین شود.

ماه رمضان بهترین فرصت برای تبیین گام دوم انقلاب است

صفی‌یاری با بیان اینکه تبیین و نهادینه کردن گام دوم انقلاب باید به‌عنوان کار اساسی و مأموریت ویژه برای شبکه تبلیغی مدنظر باشد، ابراز کرد: فضای معنوی ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است که نگاه رهبری و انقلاب را که مأموریت ویژه سازمان است، در کف و بطن جامعه به خوبی جا بیندازیم.

وی افزود: فضایی که در بیانیه ایجاد شده است، بحث ثمره انقلاب اسلامی است و غایت انقلاب اسلامی آمادگی برای ظهور ولی‌عصر (عج) و تمدن‌سازی به شمار می‌رود.

صفی‌یاری یادآور شد: در ماه مبارک رمضان، منبرها و محافل باید به محفل و جلسات و کانونی برای تبیین گام دوم انقلاب و اندیشه‌های رهبری تبدیل شود.

وی به دوره آموزشی عملیات ۱۴۰۴ ماه رمضان اشاره کرد و گفت: بسته‌ای با رویکرد نو با بیش از ۴۰ تا ۵۰ فعالیت ویژه در ماه مبارک رمضان طراحی شده و در این میان سلسله نشست‌های توجیهی پیرامون گام دوم انقلاب خواهد بود.