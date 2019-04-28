رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای بهسازی و زیباسازی فضای شهری و از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشترین درخواست شهروندان منطقه سه از شهرداری، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح این منطقه است، از ابتدای سال جدید عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت بر اساس اولویت معابر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در فروردین ماه بیش از ۳۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری معابر سطح منطقه سه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: آسفالت مابقی معابر در دست انجام است.

مداح افزود: در یک ماه گذشته لکه گیری آسفالت خیابان‌های مالک اشتر جنوبی، مطهری، پروین اعتصامی، کوچه ۵۲ ابوذر شمالی، خیابان سپه، کوچه شهید بهشتی دو الی ۱۲، چهارراه خواجو، کوچه ۱۵ بلوار قدس، ورودی خیابان شیخ احمد کافی جنوبی، کندرو بزرگراه تا اداره زندان‌ها، کوچه شرقی ۱۱ و ۸ آسیاباد جنوبی، خیابان رازی، دور میدان آزادی، بلوار امام حسین (ع)، پنج راه ابوذر، کوچه ۹ بلوار آیت الله صالحی، کوچه ۲۵ و ۲۹ شیخ احمد کافی شمالی، کوچه ۲ استقلال و چهارراه بهزاد انجام شده است.

شهردار منطقه سه شهر کرمان هدف از این اقدامات را تسریع در عبور و مرور شهروندان و زیباسازی منظر شهری عنوان کرد.