محرومیت رئیس کانون هواداران پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

«باتوجه به حوادث بازی بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان اصفهان و برخی دیگر از بازی‌های لیگ فوتبال کشور در هفته‌های گذشته حسب بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته و گزارش‌های واصله، بخش عمده ای از این حوادث و اتفاقات ناشی از رفتار غیر ورزشی و غیر اخلاقی و بعضاً مجرمانه لیدرها و کانون هواداران باشگاه‌ها می‌باشد.

در حالی که این اشخاص به طور خاص و ویژه از امکانات، بودجه و خدمات رفاهی باشگاه‌ها برخوردار و بهره مند هستند ولی متأسفانه شاهد رفتار غیر مسئولانه، غیر اخلاقی و غیر ورزشی این اشخاص در ایام قبل و حین بعد از بازی‌های حساس و مهم و ایجاد التهاب و تنش در زمان برگزاری مسابقات بر روی سکوها و … هستیم.

در همین راستا طی نامه‌ای به وزارت کشور، مراجع انتظامی و اطلاعاتی ضمن ابلاغ حکم صادره از سوی این کمیته دستور ممنوعیت ورود رئیس کانون هواداران تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال خوزستان و سپیدرود رشت درخواست گردیده است و پرونده این اشخاص در کمیته اخلاق در حال رسیدگی می‌باشد.

بدیهی است علاوه بر اشخاص مؤثر در کانون هواداران، مدیران عامل و باشگاه‌ها نیز در قبال رفتار غیر ورزشی و غیر اخلاقی این اشخاص مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.»