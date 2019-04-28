محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت یک بر صفر استقلال مقابل پدیده در هفته بیست و هفتم لیگ برتر اظهار داشت: شکست استقلال مقابل پدیده بسیار تلخ و غیر قابل هضم است. این شکست برای هواداران ما هم بسیار سنگین تمام شد و باعث شد تا اعتراضات علیه تیم و به خصوص سرمربی شدت گرفته و خواهان برکناری‌اش باشند.

عضو پیشین کمیته فنی استقلال گفت: منکر این نیستم که شفر هم اشکالاتی دارد و انتقاداتی بر او وارد است، اما با جرأت می‌گویم افراد یا گروهی هستند که از نتیجه‌گیری تیم خوشحال نمی‌شوند و علاقه‌ای به موفقیت تیم ندارند. این جریان شفر را تضعیف می‌کند تا به هدفش برسد.

وی اضافه کرد: تضعیف شفر تضعیف یک شخص نیست بلکه تضعیف استقلال است و ما با این موضوع مشکل داریم.

نوری تاکید کرد: بحث برکناری شفر مطرح شده که این هم خودش باعث لطمه خوردن به تیم می‌شود. حداقل باید تا پایان فصل به شفر فرصت داد و از او حمایت کرد و در پایان فصل در خصوص او تصمیم‌گیری کرد.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: حرف اول و آخر را در مورد شفر مدیریت باشگاه استقلال می‌زند اما قطعاً مدیران این مجموعه هم مصلحت باشگاه را در نظر می‌گیرند و هم نظر هواداران هم برای آنها مهم و تعیین کننده است.