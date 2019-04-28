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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دست‌هایی درکاراست تا استقلال نتیجه نگیرد/ برکناری شفر لطمه می‌زند

دست‌هایی درکاراست تا استقلال نتیجه نگیرد/ برکناری شفر لطمه می‌زند

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال با بیان این که گروهی از نتیجه گیری استقلال خوشحال نمی‌شوند، گفت: دست‌هایی در کار است تا این تیم با سرمربیگری وینفرد شفر نتیجه نگیرد.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت یک بر صفر استقلال مقابل پدیده در هفته بیست و هفتم لیگ برتر اظهار داشت: شکست استقلال مقابل پدیده بسیار تلخ و غیر قابل هضم است. این شکست برای هواداران ما هم بسیار سنگین تمام شد و باعث شد تا اعتراضات علیه تیم و به خصوص سرمربی شدت گرفته و خواهان برکناری‌اش باشند.

عضو پیشین کمیته فنی استقلال گفت: منکر این نیستم که شفر هم اشکالاتی دارد و انتقاداتی بر او وارد است، اما با جرأت می‌گویم افراد یا گروهی هستند که از نتیجه‌گیری تیم خوشحال نمی‌شوند و علاقه‌ای به موفقیت تیم ندارند. این جریان شفر را تضعیف می‌کند تا به هدفش برسد.

وی اضافه کرد: تضعیف شفر تضعیف یک شخص نیست بلکه تضعیف استقلال است و ما با این موضوع مشکل داریم.

نوری تاکید کرد: بحث برکناری شفر مطرح شده که این هم خودش باعث لطمه خوردن به تیم می‌شود. حداقل باید تا پایان فصل به شفر فرصت داد و از او حمایت کرد و در پایان فصل در خصوص او تصمیم‌گیری کرد.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: حرف اول و آخر را در مورد شفر مدیریت باشگاه استقلال می‌زند اما قطعاً مدیران این مجموعه هم مصلحت باشگاه را در نظر می‌گیرند و هم نظر هواداران هم برای آنها مهم و تعیین کننده است.

کد مطلب 4602335

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