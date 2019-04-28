محموله کمک های مردم تنکابن به مناطق سیل زده ارسال شد

محمد زرودی شهردار تنکابن پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه ارسال محموله کمک‌های مردمی به سیل زدگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیل اخیر کشور و اظهار همدردی با سیل زدگان گفت: شهرداری و شورای اسلامی تنکابن هم به مانند دیگر ارگان‌ها و مردم نیک اندیش کشور، به منظور دلگرمی و تسکین آلام آسیب دیدگان در سیل، محموله‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال شامل مواد خوراکی و اقلام بهداشتی به مناطق سیل زده جنوب کشور ارسال کرد.

وی افزود: مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به حساب ۹۹۹۹۹ هلال احمر و همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هم به حساب هلال احمر مازندران برای کمک به سیل زدگان شمال کشور واریز کردیم.

حاج تقی پزشکی رئیس شورای اسلامی شهرستان تنکابن هم در حاشیه این اقدام پسندیده با بیان اینکه این محموله با گلریزان شهرداری و شورای اسلامی و با کمک پیمانکاران تهیه شد، گفت: این محموله تحویل هلال احمر تنکابن شد تا به دست سیل زدگان جنوب کشور برسد.

جواد دیلم صالحی رئیس هلال احمر شهرستان تنکابن هم در این مراسم با بیان اینکه تا کنون ۱۰۰ میلیون تومان کمک غیر نقدی و ۱۵۵ میلیون تومان کمک نقدی برای سیل زدگان از شهرستان تنکابن ارسال شد، گفت: محموله امروز به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال با همت شهرداری و شورای اسلامی تنکابن تهیه شده است.