سادگی و مردمی بودن دو ویژگی تأثیرگذار آیت الله بهجت بر مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در نشست با اعضای ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله بهجت که در دفتر استانداری گیلان برگزار شد آیت‌الله بهجت را نماد معنویت عنوان کرد و گفت: ایشان تنها متعلق به استان گیلان و یا ایران نبوده بلکه شخصیتی جهانی است.

وی با بیان اینکه سادگی و مردمی بودن آیت الله بهجت از ویژگی‌های مهم و تأثیرگذار بر ایرانی و غیر ایرانی بود، افزود: مراسم بزرگداشت این عالم ربانی جهان اسلام نیز باید به دور از هرگونه تشریفات و تجملات و منطبق با شخصیت ساده زیست این مرجع تقلید برگزار شود.

استاندار گیلان با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و برنامه ریزی صحیح و مشارکت مسئولان و مردم در برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله بهجت، اظهار کرد: مراسم باید به گونه‌ای باشد که با شخصیت این عالم بزرگوار مطابقت داشته باشد.

وی همچنین به درخواست اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت آیت الله بهجت برای سالروز ایشان در تقویم ملی نیز اشاره و بیان کرد: این پیشنهاد مطرح و پیگیری خواهد شد.

گفتنی است مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال آیت الله بهجت فومنی ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه امسال در مسجد حضرت ولیعصر (عج) بالا محله فومن با سخنرانی آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان برگزار می‌شود.