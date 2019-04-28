به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ که صبح امروز در تالار علامه امینی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. گفت: ما در علوم و تحقیقات و فناوری در کشورهای اسلام ظرفیت‌های خوبی داریم و جایگاه این کشورها جایگاه مهمی است.

وی ادامه داد: نیروی انسانی در این کشورها ظرفیت خوبی را برای توسعه فراهم کرده و با هماهنگی و هم اندیشی که در قالب همکاری‌های مشترک صورت می‌گیرد می‌توان به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی کمک کرد. ما توسعه علم و فناوری را در جمهوری اسلامی ایران یک نعمت الهی می‌دانیم.

غلامی ادامه داد: اولویت ما این است که دستاوردهای خود در توسعه علم و فناوری را با کشورهای دوست همسایه به اشترک بگذاریم. از جمله این همکاری‌ها، همکاری کشورهای D8 است که ذیل این همکاری‌ها دانشگاه مشترکی را تحت همین عنوان تأسیس کردیم.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری گفت: همچنین ظرفیت‌های خوبی در چارچوب قوانین مصوب کشور وجود دارد تا در زمینه مطالعات در علوم مختلف با کشورهای اسلامی همکاری‌های گسترده داشته باشیم. باید ظرفیت‌های علمی کشورهای اسلامی به خوبی شناسایی شوند. امیدواریم بتوانیم تمام علوم خودمان را در اختیار مسلمانان و مردم دنیا قرار دهیم.