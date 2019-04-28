به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها که در سمنان و به میزبانی سالن هلال احمر برگزار شد، با بیان اینکه هنوز عده‌ای از مردم و همچنین مردم سالاری دینی وحشت دارند و در بسیاری از امور در مسائل مختلف اجتماعی سیاسی و اجتماعی اثر گذاشته‌اند، ابراز کرد: نقش مردم در انقلاب ما یک نقش اساسی از یک حکومت فردی به حکومت مردمی و با خرد جمعی است.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی تجلی حضور و تحقق مردم سالاری دینی است، افزود: یکی از مشکلات کشور بعد از انقلاب تفکر یک عده خاص که قائل به حضور مردم نیستند بود و این امر باعث شد تا ۲۰ سال قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرا نشود.

دوران افول فرهنگ سوپرمنی

عضو خانه ملت با بیان اینکه در بحث تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات نیز بر مبنا و چهارچوب قانون خواهد بود لذاهیچکس در استان به‌خاطر دیدگاه‌های سیاسی رد صلاحیت نشد و این در حالی است که در دوره‌های قبلی این مسئله را شاهد بودیم، بیان کرد: هرچه ما به نقش مردم بیشتر اهمیت دهیم نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود.

همتی با بیان اینکه مجموعه فضای مجلس شورای اسلامی نسبت به شورا و شهرداری‌ها مثبت بوده و همواره در راستای حمایت از شوراها گام برداشته است، ابراز داشت: در خصوص ارزش افزوده و واگذاری به شهرداری‌ها و تخصیص اوراق مشارکت به حمل و نقل شهری و تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان در خصوص پسماندهای خطرناک از اهم اقدامات مجلس در خصوص کمک در راستای حمایت شهرداری‌ها بود که امید است سبب رونق بیشتر امور شهرداری‌ها شود.

وی با ابراز اینکه در خصوص اهمیت نقش مردم باید به نقش حاکمیت توجه کنیم چرا که نقش تعیین کننده نهایی حکومت‌ها بر عهده مردم است، افزود: امروز فرهنگ سوپرمنی مربوط به کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود، لذا همه مردم باید باهم‌حرکت کنند تا به نقاط مطلوب در کشور دست یابیم.