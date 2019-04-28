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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

نماینده ولی فقیه در فارس:

تمامی دستگاه ها به سمت موفقیت در رونق تولید حرکت کنند

تمامی دستگاه ها به سمت موفقیت در رونق تولید حرکت کنند

شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: موفقیت در رونق تولید باید سخن ستاد بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برتر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: دهه فجر زمانی است برای همراهی است که خوشبختانه به خوبی انجام شد.

وی ادامه داد: همه باید از این فرصتی که پیش آمده برای رونق تولید فکر کنید تا در بزرگداشت چهل و یکمین حرف‌های بیشتری داریم و همه باید کمک کنند را شعار سال محقق شود.

امام جمعه شیراز یادآور شد: اگر رونق تولید خواستاریم باید مصرف کنندگان از تولیدات داخل استان و کشور خریداری کنند.

آیت الله دژکام تصریح کرد: بسیج باید در رونق تولید کمک کنند و زمینه‌های فضاسازی تولید و رونق تشکیل شود.

وی تاکید کرد: با توکل به خداوند و اراده ملت می‌توانیم سختی را پشت سر بگذاریم تا پایان این سال شاهد موفقیت خواهیم بود.

کد مطلب 4602375

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