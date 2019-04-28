غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۸ اردیبهشت ماه این شورا گفت: در جلسه امروز قرارداد فیلم سینمایی «ایکس لارج» به کارگردانی محسن توکلی در گروه ایران بعد از فیلم سینمایی «تگزاس» ساخته مسعود اطیابی، فیلم سینمایی «نبات» ساخته پگاه ارضی در گروه زندگی بعد از فیلم «چهار انگشت» به کارگردانی حامد محمدی، «به دنیا آمدن» ساخته محسن عبدالوهاب در گروه فرهنگ بعد از «پیشونی سفید ۳» ساخته سیدجواد هاشمی و «دختر شیطان» ساخته قربان محمدپور در گروه فرهنگ بعد از «به دنیا آمدن» ثبت شد.

وی افزود: در جلسه امروز مقرر شد بهای بلیت‌های سینما در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت ۲۰ به صورت نیم بها و بعد از ساعت ۲۰ به صورت تمام بها باشد.

فرجی درباره اکران آثار سینمایی از افطار تا سحر هم عنوان کرد: هر سینمایی بر اساس موقعیت جغرافیایی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند آثار سینمایی را در این ساعت‌ها به نمایش بگذارد.

وی در پایان درباره تعیین رییس و سخنگوی جدید این شورا اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از صنوف نماینده خود را معرفی نکرده بود، این انتخاب صورت نگرفت.