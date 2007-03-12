صدور و تمدید 8.8 هزار کارت بازرگانی در اتاق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ، در این مدت 4 هزار و 250 کارت جدید صادر شده است به این معنی که به همین تعداد ، تاجر و بازرگان جدید به جامعه اقتصادی کشور ، اضافه شده است.

در طول مدت مورد اشاره ، واحد عضویت اتاق تهران ، 2571 کارت برای اشخاص حقوقی صادر کرده است . در همین حال 1679 تاجر و بازرگان حقیقی هم از اتاق تهران ، کارت بازرگانی جدید دریافت کرده اند.

این ترکیب نشان می دهد که هم چنان شرکت ها و موسسه های حقوقی دولتی و شبه دولتی ، رغبت بیشتر برای تجارت و بازرگانی دارند.

از ابتدای سال 1385 ، همچنین 2974 شخص حقوقی و 716 شخص حقیقی ، کارت بازرگانی خود را تمدید کرده اند . در طول این مدت ، آذر ماه برای کارکنان واحد عضویت اتاق تهران ماه پرکاری بوده است . در این ماه بیشترین تعداد کارت بازرگانی صادر و تمدید شده است.