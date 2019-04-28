مجوز گسترش محدوده شهر در جنگل ناهارخوران صادر نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان هادی هاشمیان با اشاره به تلاش های شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای حفظ اراضی جنگلی حاشیه شهر گرگان اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد قصد دارند با استفاده از کمیسیون ماده پنج قانون شهرسازی و معماری ایران، زمین های حاشیه جنگل ناهارخوران را به محدوده شهر اضافه کنند تا قانونی در این محدوده ساخت و ساز و خرید و فروش انجام دهند و میلیاردها تومان به جیب بزنند.

هاشمیان افزود: یکی از محدوده هایی که عده ای به دنبال الحاق آن به محدوده ی شهر گرگان در قالب کمیسیون ماده پنج هستند، زمین های بعد از پل مینا گل معروف به بانک شهر است.

وی با بیان این که زمین های بانک شهر در دل اراضی منابع طبیعی قرار گرفته است، تصریح کرد: در صورت اضافه شدن زمین های بانک شهر به محدوده ی شهر گرگان، دست اندازی به اراضی منابع طبیعی این منطقه هم در بافت قرار می گیرند و با این روال در آینده از طبیعت ناهارخوران اثری نخواهد ماند.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان با بیان این که در نامه ای به اداره راه و شهرسازی استان از آنان خواسته ایم از واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگلی محدوده شهر گرگان به اشخاص و تعاونی ها خودداری کنند، خاطرنشان کرد: کسانی که در صدد دور زدن قانون برای واگذاری زمین های منابع طبیعی در محدوده ی ناهارخوران هستند منتظر برخورد قضایی باشند.

هاشمیان همچنین گفت: بنیاد مستضعفان و شهرداری گرگان هم قبل از واگذاری اراضی در حوزه پارادایز و همچنین صدور پروانه در اراضی صیادشیرازی گرگان باید از اداره منابع طبیعی استعلام کنند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر حمایت دادگستری از شفاف سازی و مبارزه با فساد بیان کرد: از مردم و تشکل هایی که در راستای حفظ منابع طبیعی، تخلف ها و دست اندازی ها را در مناطق مختلف استان به دستگاه قضایی گزارش کنند، حمایت می کنیم.