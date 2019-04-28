به گزارش خبرنگار مهر، عادل دهدشتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مفاد قانون احزاب در خصوص تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی اظهار داشت: تشکیل ائتلاف‌ها و جبهه‌های انتخاباتی مستلزم طی روندهای قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

وی اضافه کرد: با توجه به مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تشکیل هر نوع ائتلاف و جبهه‌های سیاسی به استناد مفاد بند ۲ ماده یک و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون احزاب، باید با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ صورت پذیرد.

دهدشتی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ بیان داشت: تشکیل ائتلاف یا جبهه سیاسی برای هر موضوع باید به صورت مجزا انجام پذیرد و مراتب به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: در همین ارتباط تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی نیز مستلزم طی کردن روندهای قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی است.

وی یادآور شد: دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری آمادگی لازم را برای دریافت درخواست‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی به منظور اخذ مجوزهای لازم برای تشکیل احزاب استانی، شعب احزاب ملی و شکل گیری ائتلاف‌ها و جبهه‌های سیاسی برای طرح در کمیسیون ماده ۱۰ را دارد.