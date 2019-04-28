ترخیص کالاهای متروکه بدون اخذ مجوز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، علی وکیلی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به ناظرین گمرکات استان‌ها و مدیران کل و مدیران گمرمات اجرایی مستقل موضوع «لزوم اعلام اخذ مجوزهای مورد نیاز به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۰/‏۹۴/‏۱۵۱۱۳۴‬ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۹۴‬ این مرکز، موضوع نحوه و چگونگی انجام تشریفات متروکه جهت کالاها و ماشین آلات مستعمل، بنا بر اطلاع واصله برخی از بازرگانان نسبت به واردات این گونه کالاها و ماشین آلات بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی به ویژه مجوز کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نموده و پس از اتمام مهلت ماندگاری کالا موضوع ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و متعاقب تنظیم و ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مراجعه و درصدد ورود کالا به کشور بدون اخذ مجوزهای فوق الاشاره می‌باشند، لذا ضمن تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه مذکور، مقتضی است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، در هنگام انجام تشریفات ترخیص کالاهای متروکه، لزوم اخذ مجوزهای مورد نیاز به سازمان مزبور اعلام و تاکید گردد. ضمناً در صورتی که مقرر است پس از فروش کالای متروکه موجود در اماکن گمرک، تحویل کالا با نظارت آن گمرک صورت می‌پذیرد، اخذ مجوزهای لازم توسط همکاران درب خروج گمرکات اجرایی کشور تاکید می‌گردد.