مهرداد مهدویان سوار بر اژدها به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان درباره تعدادی اژدهاست که در سرزمینی دور و ناشناخته به دور از انسان ها با یکدیگر به خوبی و خوشی زندگی می کنند اما با تسلط انسان ها بر آن سرزمین تصمیم می گیرند به سمت کوه های هیمالیا نقل مکان کنند.

رمان " اژدها سوار" نوشته کورنلیا فونکه است و مهدویان ترجمه آن را از دو سال پیش آغاز کرد. این مترجم علاقمندی شخصی به مضامین علمی - تخیلی را انگیزه اصلی خود از ترجمه این کتاب عنوان کرد و گفت: درحالی که ما سابقه غنی و پرقدمتی درزمینه ادبیات فانتزی داریم اما نویسندگان خارجی در قیاس با ما از قوه تخیل قوی تری برخوردار هستند.

مهرداد مهدویان فعالیت ادبی خود را در سال 1340 با ترجمه کتاب های " تونل زمان" و "خواب فروش " که برنده جایزه جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد، آغازکرد. از این مترجم تاکنون چهل عنوان کتاب ترجمه شده است.